Žďár zarostl vysokou trávou. Firma, která ji měla sekat, ve městě končí

Radnice kvůli přerostlé trávě průběžně čelila kritice, která se projevovala i četnými dotazy na webu města nebo příspěvky z neposečených sídlišť na sociálních sítích.

„Dohoda je v tuto chvíli nejlepší možné řešení. Nešlo ani tak o kvalitu, ale o kapacitu, aby stíhali udržovat jednotlivé lokality. Firma nebyla schopna dlouhodobě plnit objednávky na sečení,“ řekl starosta Zdeněk Navrátil (Žďár - Živé město).



Společnost GFP dostala loni třikrát pokutu za nedodržení termínů, vždy ve výši 10 tisíc korun, k vypovězení smlouvy se však radní neodhodlali. Město už oslovilo další firmy, které budou zajišťovat sečení do doby, než nadlimitní zakázku získá nový dodavatel. V první fázi má pomoci i městská příspěvková organizace Sportis.

„Předpokládáme, že tyto kroky povedou k poměrně rychlému narovnání situace ve všech lokalitách do stavu, který odpovídá harmonogramu péče o tyto plochy,“ řekl Navrátil.

GFP však zatím ve městě zůstane. „Ihned jsme uzavřeli smlouvu na lokality, které jsou schopní kapacitně zvládnout. Snaha jim nešla upřít, ale neměli dostatek lidí,“ podotkl starosta.

Když se neseče, ušetří se. Městu zůstalo sedm milionů navíc

Tento krok překvapil některé zástupce opozice. „Pokud to někdo dělá špatně, tak neplní smlouvu a neměl by to dělat vůbec. Skončilo to fiaskem,“ reagovala předsedkyně finančního výboru Dagmar Zvěřinová (ČSSD).

Podle vedení města byly díky dosavadnímu dodavateli, který nabídl v soutěži až o polovinu lepší cenu než předchozí firma, úspory zhruba sedm milionů korun za dva roky.

„Tomu věřím: když se neseče, ušetříte nejvíc. Divím se, že částka není ještě vyšší,“ rýpla si bývalá starostka Zvěřinová.

Vedení města chce dát v novém výběrovém řízení kromě ceny i další podmínky. Ve Žďáře nad Sázavou je celkem 125 hektarů travnatých ploch rozdělených do čtyř tříd.