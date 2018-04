Práce na sesuté trati ztížilo počasí, vlaky tam pojedou nejdřív v květnu

„Situaci zkomplikovaly deště z minulých dnů, po kterých je okolí sesuté trati jen velmi špatně dostupné pro těžkou techniku,“ uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Marek Illiaš.

Podle něj odborná firma, která na stabilizaci svahu pracuje, nyní potřebuje na místo dopravit těžkotonážní buchar pro zatloukání pilotů, které mají svah zafixovat a stabilizovat. „Pokud vše půjde podle současných předpokladů, tak by svah měl být zajištěný do konce dubna a od 1. května by zde mohly vlaky jezdit alespoň po jedné koleji,“ řekl Illiaš.

„Provizorní zajištění je hodně komplikované. Hledáme cestu, jak sanovat trať, která je poškozená vodou, a jak dosáhnout toho, aby vlaky jezdily alespoň po jedné koleji, které se sesuv nedotknul. Ani ta se však bez zajištění provozovat nedá,“ řekl Radek Frydrych, člen představenstva společnosti Strix Chomutov, která má opravu tratě na starosti.

Radek Rrydrych věří, že se podaří najít způsob, jak svah zajistit. „V opačném případě se bude muset udělat celková rekonstrukce trati. To by každopádně trvalo déle, ale jak dlouho, to vám neřeknu. My jsme dokončili průzkumné práce, všechna data včetně fotografií jsme předali na generální ředitelství SŽDC a teď musíme počkat na jejich rozhodnutí, jak v této věci dál postupovat,“ dodal.

Cestující musejí i nadále jezdit v úseku Karlovy Vary - Ostrov nad Ohří náhradní autobusovou dopravou. Podle informací Českých drah by zpoždění nemělo přesáhnout 15 minut.

„Cestující v rychlíkových spojích pojedou autobusy v úseku mezi Karlovými Vary a Ostrovem. U většiny osobních vlaků se náhradní autobusová doprava uskuteční mezi Dalovicemi a Hájkem, v některých případech pak rovněž mezi Karlovými Vary a Ostrovem. Cestující vždy dostanou včas informace od našich koordinátorů nebo přímo u vlakového doprovodu, v autobusech nebo přímo ve stanicích,“ informoval ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Karlových Varech Vladimír Omelka.

Kus železniční trati se na železničním koridoru z Chebu do Klášterce nad Ohří, v úseku mezi Dalovicemi a Hájkem na Karlovarsku, sesul asi o pět metrů v sobotu. Závadu objevil traťmistr ještě před sesuvem. Díky tomu se provoz na trati podařilo včas zastavit (více čtěte zde).