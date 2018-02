VIDEO: Mladotice usilují o obnovu dvacet let opuštěné železniční tratě

Poslední vlak projel z Kralovic do Mladotic naposledy před jednadvaceti roky. Jedenáct kilometrů dlouhý úsek od té doby devastují zloději a trať neutěšeně zarůstá.

Mladotický starosta Zdeněk Slach roky bojuje o obnovení železničního spojení do Kralovic a dál do Rakovníka. Obec nyní zvažuje, že by opuštěnou trať převzala a udělala vše pro její záchranu.

Trať Kralovice - Mladotice 1899 - po trati, která je součástí železnice Rakovník - Mladotice, projely první vlaky

- po trati, která je součástí železnice Rakovník - Mladotice, projely první vlaky 1997 - zastavený provoz v úseku Čistá - Mladotice

- zastavený provoz v úseku Čistá - Mladotice 2001 - opraven úsek Čistá - Kralovice a obnoven provoz

- opraven úsek Čistá - Kralovice a obnoven provoz 2010 - začalo řízení o úplném zrušení trati Kralovice - Mladotice, nejprve bylo přerušeno, v roce 2012 zastaveno

- začalo řízení o úplném zrušení trati Kralovice - Mladotice, nejprve bylo přerušeno, v roce 2012 zastaveno 2014 - trať nabídnuta k prodeji, nikdo ji nekoupil

- trať nabídnuta k prodeji, nikdo ji nekoupil 2018 začínají jednání o možné opravě a zprovoznění

Starosta Slach si povzdechl, že v roce 1997 se provoz zastavil kvůli půl milionu korun, který tehdy chyběl na opravu trati.

„Nenašli pět set tisíc korun, dnes budeme muset platit 95 milionů. Je to neskutečná škoda,“ posteskl si starosta.

Podle něj se ale blýská na lepší časy. „Náměstek plzeňského hejtmana pro dopravu Pavel Čížek je nakloněn tomu, aby byla železniční doprava v úseku obnovena,“ uvedl Slach.

V těchto dnech o budoucnosti trati jedná se zástupci krajského úřadu včetně hejtmana Josefa Bernarda, náměstka pro dopravu Pavla Čížka i firmy Poved, která v regionu organizuje veřejnou dopravu.

U jednání by měli být i představitelé firmy GW Train Regio, která už druhým rokem zajišťuje rychlíky mezi Plzní a Mostem. Stanice Mladotice, ze které odbočuje trať do Kralovic, leží právě na hlavní trati z Plzně do Mostu.

Proč obec vede tak složité jednání o železniční trati, která místy už neexistuje? „Aby se na její obnovu daly získat nějaké peníze, podmínkou je, aby kraj na úseku objednal dopravní obslužnost,“ vysvětlil starosta Slach.

Předchozí vedení kraje uvažovalo o tom, že by místo železnice vznikla mezi Mladoticemi a Kralovicemi cyklostezka. Současná rada kraje o trati ještě nejednala.

První velká akce na podporu obnovy trati se v Mladoticích uskuteční 21. dubna. Připravuje ji Ivo Brůžek.

„Nyní jsme na úplném startu. Máme jasný termín, další věci dáváme dohromady. Víme, že tu bude parní lokomotiva z Plzně. Rádi bychom uskutečnili jízdy parního vlaku z Mladotic do Plas a Žihle. Chtěli bychom mít v Mladoticích na nádraží i drezínu, kterou by se lidé mohli svézt po kousku trati směrem na Kralovice a zpět,“ říká Brůžek.

Součástí akce by měla být i přehlídka předmětů, které se váží k historii rakovnické dráhy.

Opravu trati a obnovení provozu by přivítala i ředitelka Muzea severního Plzeňska v Mariánské Týnici Irena Bukačová.

„Trať je na dohled Mariánské Týnice. Dnes je na mnoha místech poznatelná jen podle zeleně rostoucí na železničním náspu. Kolejí tam, bohužel, mnoho nezůstalo. Pro nás by moc znamenalo, kdyby se udělala i zastávka Mariánská Týnice. Dnes lidé z Prahy dojedou za hodinu vlakem do Rakovníka, za další hodinu by vystupovali z vlaku u Mariánské Týnice. Nám by to v návštěvnosti hodně pomohlo, určitě by sem vlakem jezdilo hodně lidí i z Plzně a Podbořanska. Navíc malé dráhy vytvářejí útulnost krajiny, Mladotice by se opět staly významnou křižovatkou lokálních drah,“ myslí si Bukačová.

Za jednadvacet let je většina trati zarostlá, zloději ukradli kilometry kolejnic (více v článku Zloději vytrhali koleje. Policie je chytila, když je chtěli odvézt). Většina z pěti železničních přejezdů neexistuje, koleje jsou většinou zalité asfaltem.