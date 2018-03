Transfúzní služba v Bruntále i letos nabízí odpolední termíny odběrů plazmy

„Řada dárců se na nás obracela s prosbou o odpolední termíny odběrů plazmy, na které by mohli přicházet například až po pracovní době, bez nutnosti žádat o volno. Už v minulém roce jsme se jim proto rozhodli vyjít vstříc a zařadili do nabídky několik odpoledních termínů. Vzhledem ke značnému zájmu odpolední termíny zařazujeme do nabídky i letos a věříme, že mnohým dárcům opět usnadníme rozhodování, zda k nám na Transfúzní službu přijít,“ říká MUDr. Marie Urbánková, primářka Transfúzní služby.

Nejbližší odpolední termíny odběrů nabídne Transfúzní služba na odběrovém středisku Bruntál ve středy 28. března a 23. května, a to v době od 12:30 do 15:30 hodin. Využít jich přitom mohou jak pravidelní dárci, tak prvodárci. Zájemci se ale musí předem telefonicky objednat na čísle 554 700 660 nebo 724 612 667.

„Starší pravidelní dárci plazmy odcházejí a mladí bohužel nepřicházejí. Každý rok takto celorepublikově odejde zhruba deset procent dárců, kteří chybí. Právě mladí lidé jsou přitom obvykle pracovně vytíženi a přijít darovat plazmu v dopoledních hodinách pro ně často představuje komplikace,“ dodává Marie Urbánková s tím, že samotný odběr pak trvá jen několik desítek minut a druhým lidem v krizové situaci může zachránit život.

Dárcem plazmy se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 65 let, přičemž vhodnost dárce je ještě vždy individuálně posuzována zdravotnickým personálem. „S sebou k odběru potřebuje každý zájemce jen občanský průkaz a kartičku pojišťovny. Před samotným odběrem je pak dobré se doma lehce najíst, nechodit tedy na lačno, jak se občas prvodárci mylně domnívají, a dodržet dostatečný příjem tekutin,“ uzavírá Marie Urbánková.

Výhodami darování krve je přitom v současnosti nejen dobrý pocit z ušlechtilého skutku, ale také možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení nebo odpočet ze základu daně z příjmu.