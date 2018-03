Spolek zmařil obnovu tramvajové trati. Stavba se odkládá na neurčito

Nasednout v Líšni na tramvajovou linku číslo deset a vysednout u hlavního nádraží. Toho chtělo vedení Brna dosáhnout tím, že obnoví někdejší trať vedoucí ze Stránské skály do Líšně k Technickému muzeu, kde tramvaje nejezdí už půl století. Jenže teď se městu plán hroutí pod rukama. Podle zjištění MF DNES je projekt odložený a nikdo netuší, jak dlouho bude ležet v „šuplíku“.

Do obnovy trati se měli přitom dělníci pustit už za pár týdnů. „Trať měla být hotova do roku 2019, kdy Brno slaví 150 let městské hromadné dopravy. Dokončení v tomto termínu však již reálné není,“ sdělila mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Barbora Doležalová. Na otázku, kdy se s obnovou začne, dnes nedokáže odpovědět ani dopravní podnik, ani magistrát.

Obě instituce se ale shodují na tom, že za zpoždění je zodpovědný líšeňský spolek Holzova-Líšeň, který od začátku plány na obnovu někdejší tratě připomínkuje, slovy magistrátu a dopravního podniku jen zbytečně obstruuje. „I když je právo na straně dopravního podniku, musí se vyčkat, než se vyčerpají všechny zákonem dané možnosti,“ prohlásila Zuzana Šrámková z tiskového odboru magistrátu.

Zmíněnému spolku se od začátku plán města nelíbí a stěžuje si, že s jeho členy původně nikdo ani nechtěl mluvit. Nakonec se s městem i dopravním podnikem setkali na mnoha schůzkách, ke společné shodě ale nikdy nedošli.

DPMB přitom některým připomínkám vyhověl. „Někde byly původně koleje jen tři nebo čtyři metry od domů,“ uvedl předseda spolku Michal Štourač.

V projektu se tak po námitkách lidí celá trať posunula dál od domů v Holzově ulici, nově se přidala také protihluková stěna a k pozemkům kolem na papíře přibyla obslužná komunikace. Lidé sdružení ve spolku ale ani teď nejsou spokojeni.

„Hluk pravděpodobně stěna částečně omezí, nicméně významně zasáhne do našeho životního prostoru a ještě více nás uzavře v našem obklíčení dopravou,“ napsal Štourač loni v září na odbor životního prostředí krajský úřadu. Chtěl, aby se na plánovanou obnovu trati vypracoval posudek vlivu na životní prostředí známý pod zkratkou EIA. Ten by začátek výstavby pozdržel o mnoho dalších měsíců.

Jiná trasa není možná

Krajský úřad ale dospěl k závěru, že tento posudek není potřeba. To spolek namíchlo, a tak podal odvolání k ministerstvu životního prostředí. Jeho pracovníci ale odvolání zamítli a potvrdili stanovisko krajského úřadu – znovuzprovoznění tratě se nemusí dále posuzovat. A tak spolek přidává další argumenty: „Studie řeší pouze předpokládaný hluk tramvaje, na nás ale působí i hluk z nedaleké silnice, to nikdo nevzal v potaz,“ zdůvodňuje Štourač, proč trvá na posudku EIA.

Ani tento posudek, která by vyšel pozitivně pro obnovu trati, by ale spolek nejspíš neuklidnil. Trať tam totiž nechtějí vůbec, nejraději by, aby vedla úplně jinudy. Jinou trasu chtělo i vedení městské části. „Navrhovali jsme, aby tramvajová trať vedla kolem Drčkovy ulice, kde se chystá velká výstavba,“ potvrdil místostarosta městské části Brno-Líšeň Miloš Freiberg (ČSSD).



Tuto možnost vedení tratě ale dopravní podnik vyloučil. Kolem Drčkovy ulice by muselo vše vzniknout znovu. Trať by se musela zakreslit do územního plánu, vykoupit by se případně musely i pozemky a veškerá nutná povolení by trvala mnohem déle. Oproti tomu kolem Holzovy ulice je stále připravená plocha pro obnovení trati. Dodnes tam jsou vidět i koleje.

„Bylo nám řečeno, že je trať obnovována kvůli rozvojové lokalitě, ale ta je za čtyřproudou Drčkovou ulicí, nikoli u nás,“ podotkl předseda spolku s tím, že obnovením trati se silnice na dvou místech protne. Auta tak budou muset řídit semafory a celá doprava se tím na frekventované komunikaci zpomalí. Obavy proto mají místní i ze zvýšení počtu vozidel u nich v Holzově ulici, která vede souběžně s Drčkovou.



Propadlá dotace

Odvolání spolku a jeho další připomínky znamenaly, že Brno přišlo o přislíbenou dotaci, která měla pokrýt velkou část z investice ve výši 390 milionů. Dopravní podnik teď proto čeká na vypsání nového dotačního programu. „Měl by být vypsán v dubnu, takže sepisujeme novou žádost,“ doplnila mluvčí dopravního podniku. Další čas pak zabere vyhodnocení brněnské žádosti. A vůbec není jisté, zda dopravní podnik na peníze dosáhne, když první přiklepnutou dotaci nestihl začít čerpat.

Financování stavby tak visí ve vzduchu, ale otázka, zda by obnovu tratě zaplatilo město z vlastní kapsy, je podle magistrátu předčasná. „Může následovat mnoho variant – od podání nové žádosti, podání žádosti do jiného dotačního programu až po jiný způsob financování,“ doplnila Zuzana Šrámková.

Jak do procesu tentokrát vstoupí spolek Holzova-Líšeň, se uvidí po plánované schůzce s dopravním podnikem. „Ta je v plánu zhruba za měsíc,“prozradil předseda spolku.

Dopravní podnik nejdříve sdělil, že v plánu žádná schůzka není, později ale upřesnil, že zatím není jasný termín, ale schůzku nevyloučil.