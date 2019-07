Počítače hlídají, aby přesně dosedl posouvaný tramvajový most v Plzni

Most se vydal na na cestu přes dálniční přivaděč za borskou věznicí v úterý. O jeho správný pohyb po kolejnicích nad frekventovanou silnicí se starají počítače a hydraulický systém.

Stavbyvedoucí Petr Bron řekl, že v jednom kroku se 350 tun těžká konstrukce posune o desítky centimetrů. „Na posunutí mostu o jeden krok, tedy 36 centimetrů, potřebujeme necelých deset minut,“ uvedl.

Jednotlivé segmenty mostu dávali dohromady specialisté v Brně. Pak následoval jejich převoz do Plzně, kde je svářeči propojili.

Aby stavbaři mohli most přesunout nad dálničním přivaděčem, museli vybudovat speciální konstrukci pro upevnění kolejí, po nichž se nyní most posouvá. Kvůli tomu je v místě stavby přivaděč zúžený z obou směrů do jediného jízdního pruhu a rychlost je snížena na 30 kilometrů v hodině.

K definitivnímu usazování mostní konstrukce na ložiska dojde v sobotu a v neděli, proto řidiči musejí počítat s tím, že dálniční přivaděč mezi sjezdem za borskou věznicí a kruhovým objezdem v Sukově ulici bude zcela uzavřený.

Tramvaje pojedou na Borská Pole v prosinci

„Počítač hlídá, aby při posouvání konstrukce nedošlo k nějakému výklonu nebo jinému problému, které by posun zastavily,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář k náročné operaci s 38 metrů dlouhou a osm metrů vysokou svařovanou konstrukcí. Středovou částí mostu povedou tramvajové koleje, na okrajích je místo pro chodníky i cyklostezku.

Prodloužení tramvajové trati Kaplířovou ulicí až na Borská pole financuje město, 60 procent částky pokryje evropská dotace. Výstavbu 1,3 kilometru dlouhého úseku se dvěma tramvajovými točnami vysoutěžilo konsorcium slovenských společností TSS Grade společně s firmami Doprastav z Čech i Slovenska. Tendr vyhrály s nabídkovou cenou 479,8 milionu korun bez DPH.

Lávka pro chodce musela uvolnit místo tramvajovému mostu (8. října 2018)

VIDEO: Lávka pro chodce ustoupila tramvajovému mostu

Součástí projektu je kompletní přestavba Kaplířovy ulice i přestupní terminál mezi tramvajemi a městskými autobusy za borskou věznicí, v místě bývalého sportovního areálu. Kvůli prodlužování trati skončil v pondělí minutu po půlnoci odjezdem poslední tramvaje provoz dosavadní točny na okraji Borského parku.

V Plzni začaly uzavírky kvůli nové tramvajové trati (3. června 2019)

VIDEO: Další zavřená silnice v Plzni, tentokrát kvůli výstavbě tramvajové trati

„Zprovoznění trati na Borská pole je naplánované na 15. prosinec letošního roku,“ řekl vedoucí magistrátního odboru investic Pavel Grisník. „Rádi bychom, aby ve stejném termínu zahájil provoz i autobusový terminál u nové točny, ale zatím ještě není jasné, zda se to podaří, “ doplnil Petr Náhlík, zástupce ředitelky společnosti POVED zajištující veřejnou dopravu v Plzeňském kraji. Jedna tramvajová točna bude za věznicí, druhá na Borských polích za univerzitou.