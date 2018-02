Tramvají z Prahy do Středočeského kraje, nový spoj pojede nejdříve do Zdib

„Konečná zastávka Sedlec, prosíme vystupovat,“ to je výzva, kterou by měli cestující slyšet v tramvajích za pár let. Jakmile se tohle ozve z reproduktorů, bude to znamenat, že na území kraje přijela první tramvaj z Prahy. V rámci pražské i středočeské dopravy to bude významný mezník.



O tramvajovém propojení Prahy s částmi Prahy-východ a Prahy-západ se na hejtmanství hovořilo již v minulosti, tento týden se ale záměr posunul o trochu blíž realitě. Rada Středočeského kraje totiž rozhodla o zahájení investorské přípravy akcí, které s ním souvisejí.

Zdiby jsou tramvaji nejblíže

Jako první se má prodloužit tramvajová trať z Vozovny Kobylisy do Zdib, respektive do sousední vesničky Sedlec severně od Prahy. Trať bude měřit celkem 5,5 kilometru, bude mít šest zastávek, dva přestupní terminály a záchytná parkoviště o celkové kapacitě 1 500 stání. Další, menší parkoviště by navíc měla vzniknout i ve Zdibech a v Dolních Chabrech.

Podle informací z hejtmanství by stavba této tramvajové trati mohla začít v roce 2022. Do té doby musí získat všechna povolení, kompletní dokumentaci projektu a vykoupit potřebné pozemky.

„Náklady na vybudování nové trati odhaduji zhruba na čtyři miliardy korun, přičemž přibližně polovinu z toho by mělo uhradit hlavní město,“ sdělil MF DNES středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO). Polovina trati se bude nacházet na území Prahy, hlavní město se proto přirozeně bude na nákladech podílet.

Další obce v řadě

Zdiby však nemají být jedinou středočeskou obcí, kam má v budoucnu zajíždět tramvaj z Prahy. V rámci takzvaných zásad územního rozvoje se mají začít připravovat trati také do Čestlic a Jesenice, tedy na opačné straně metropole. První z tratí povede z Opatova, případně z Hájů do Čestlic, do Jesenice by se mělo jezdit přes Vestec z Depa Písnice.

Zdibská trať má k realizaci nejblíže zejména s ohledem na majetkoprávní vypořádání, neboť stavba z větší části povede uprostřed silnice II/608, která je na to dostatečně široká a je v majetku hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Denně by ji mělo využívat průměrně 9 500 cestujících.

Základní trasa má vést od Vozovny Kobylisy prostředkem silnice přes Zdiby a dál kolem kruhového objezdu novým přemostěním přes dálnici D8 na pole v katastru obce Sedlec u Líbeznic, kde vznikne velký terminál se záchytným parkovištěm. Zprvu pro tisíc automobilů s možností budoucího rozšiřování.

Nový most přes D8 navíc bude sloužit i pěším a cyklistům, což pomůže propojit dálnicí rozdělené území.

Investorem nové trati bude Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) Středočeského kraje, která díky rozhodnutí středočeských radních v případě trati z Kobylis do Zdib může už letos zahájit proces hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

„Současně začne KSÚS jednat se zástupci Dopravního podniku města Prahy a zástupci pražského magistrátu o koordinaci společných prací. Pro tuto tramvajovou trať se Středočeský kraj pokusí zajistit dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury nebo případně jiného vhodného dotačního zdroje,“ uvedla Helena Frintová z odboru kanceláře hejtmanky.

Zahájení takzvané investorské přípravy je také vodítkem pro územní plány obcí, kterými bude trať procházet a slouží i jako podkladový materiál pro aktualizaci zmíněných zásad územního rozvoje. Směry, ve kterých se budou tramvajové tratě budovat, patří k dopravně nejzatíženějším. „Chceme usnadnit cestování lidem, kteří těmito směry denně jezdí. Jde o ekologické a kapacitní řešení,“ konstatoval radní pro oblast dopravy František Petrtýl, který je dle svých slov dlouhodobě velkým příznivcem kolejové dopravy. „Jsem přesvědčený o tom, že jestli nebudeme budovat síť příměstských tratí a nebudeme rozšiřovat obecně kolejovou dopravu, tak se ve Středočeském kraji a v Praze nikam nepohneme. Další autobusy nejsou řešením, když je někde kolaps a kolona, tak se jich to také týká,“ doplnil Petrtýl.

Vesnice tramvaje vítají

Obce Zdiby, Sedlec a na jihu Prahy i Čestlice a Jesenice jsou rozšíření tramvajové dopravy na svá území nakloněné. Slibují si od ní, že jim ulehčí od náporu automobilové dopravy. Jen Zdiby denně projede kolem 15 tisíc automobilů denně a kolony v dopravních špičkách jsou tam na denním pořádku.

„Většina lidí je ráda, že to tady bude. Hlavně očekáváme, že to odlehčí automobilové dopravě, včetně problému s parkováním,“ sdělil starosta Sedlce Zdeněk Veselý, podle nějž ale ještě mohou nastat komplikace s výkupem pozemků. V Sedlci bude nutné jednat zhruba s osmi majiteli pozemků a ti se podle Veselého zatím jasně nevyjádřili, zda své pozemky, vesměs polnosti, odprodají. Jako vždy bude záležet hlavně na ceně.