Smělý plán: Karvinsko s Ostravou má po letech zase propojit tramvajová trať

„Postupem času se ukazuje, že to nemusí být tak nereálná věc, jak se ještě před nedávnem zdálo,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka (ODS).

Krajský úřad oprašuje vizi tramvajového propojení tří měst poté, co se region dostal do evropského programu podpory oblastí, kde končí těžba uhlí.

„Navíc, jak jsme zjistili v Bruselu, v dalším dotačním období po roce 2021 se nebudou podporovat například dálnice, ale naopak by peníze měly jít do bezemisní kolejové dopravy, což je přesně náš projekt,“ vysvětlil krajský náměstek.



Z těchto dvou zdrojů by tak mohl kraj získat potřebné miliardy korun na výstavbu trati. Úřad dokonce kvůli koordinaci prací zřídil funkci zmocněnce pro optimalizaci kolejové dopravy, kterým se stal krajský zastupitel Vladimír Návrat (ODS).

„Je to jeden z největších dopravních odborníků v regionu a systémový inženýr, který umí skloubit požadavky všech dotčených úřadů a institucí, což opravdu není jednoduché,“ poukázal Unucka se zdůrazněním toho, že pozice zmocněnce není placená.

Návrat má do jednoho roku předložit studie proveditelnosti nové příměstské tramvajové trati, tedy varianty, kudy by koleje mohly vést, kolik tramvajové soupravy pojmou cestujících a kolik by vše stálo.

Unucka chce i prověřit, jak by se dalo využít železničních vleček po útlumu těžby uhlí. Pokud by se tramvajová rychlodráha ukázala jako reálná, následovaly by v letech 2020 a 2021 další projektové práce.

„A to tak, abychom v roce 2022 mohli požádat Evropskou unii o podporu. Bez toho trať nebude. Pakliže dostaneme peníze, následovalo by zahájení stavby,“ přiblížil Unucka.

Krajský náměstek dodal, že v nejoptimističtější variantě by se mohlo jezdit v roce 2027 nebo 2028, spíše ale o něco později.

Náklady se odhadují na osm miliard korun

O tramvajovém propojení s Havířovem a Ostravou diskutovali v pondělí karvinští zastupitelé. Právě Unucka s Návratem tam přijeli projekt představit.

Co obsahuje optimalizace kolejové dopravy Krajští radní schválili dokument zaměřený na budoucnost kolejové dopravy. Kromě rychlodráhy mezi Karvinou a Ostravou stanovuje další úkoly, například Beskydský železniční okruh Ostrava – Frýdek-Místek – Kopřivnice – Studénka – Ostrava, zjištění proveditelnosti vlakového napojení Bruntálu na Ostravu, využití železničních vleček po útlumu OKD nebo výběr příměstských vlaků po roce 2025.

„Spojení těchto měst má jednu z největších perspektiv z hlediska počtu přepravených cestujících,“ vysvětlil Návrat úvahy o obnovení tramvajové dopravy na Karvinsku.

Město by z ní podle krajských politiků těžilo. „Ať už z ekologického hlediska, či z marketingového. Region je často, ač s tím nesouhlasím, vnímán negativně, a tím, že se pustíme do tohoto projektu, dáme okolí najevo, že si sami sebe vážíme a že tady chceme žít v kvalitních podmínkách,“ vysvětlil Návrat.

Oba několikrát zastupitelům zopakovali, že finančně by musela být trať zaštítěna dotací z Evropské unie.

Podle Návrata v současnosti úředníci pracují s dvěma hlavními variantami, kudy by mohla trať vést. Jedna počítá s využitím čtyřproudovek ve směru k dolu Barbora, Horní Suché, Havířova, Šenova a Ostravy, tedy podíl Rudné a Ostravské ulice. Druhá pracuje také s možným napojením na Orlovou.

Projekt se líbí, poddolované území ale vyvolává pochybnosti

Zástupci kraje našli pro svou odvážnou myšlenku u karvinských zastupitelů pochopení.

„Deklarujeme, že pokud tady bude nějaký projekt, který nám pomůže s ekologiíí a s rozvojem města, tak určitě nikdo ze zastupitelů nebo z magistrátu proti němu nebude. Po dodání oficiálních informací jej můžeme zapracovat do strategických materiálů a posléze se podílet na přípravě,“ přislíbil primátor města Jan Wolf (ČSSD).

Projekt se líbí i Petru Jurasovi z opoziční Karvinské koalice. „Nicméně když vidím poddolované území kolem nás, tak nevím, jestli to je vůbec možné,“ zapochyboval.

Má podle vás smysl propojit Karvinou, Havířov a Ostravu tramvajovou tratí?

Ano 84 Ne 17

Podle něj by zároveň měla trať smysl pouze v případě, že by se minimalizoval čas, za který by z Karviné přes Havířov dojela do Ostravy.

„To znamená, aby co nejméně po cestě zastavovala. Protože pokud to bude časově neúnosné, lidé stejně upřednostní jízdu autem,“ dodal.



Tramvajové spojení mezi Karvinou a Ostravou fungovalo v minulém století po více než 50 let. Ukončilo jej právě propadání trati v poddolované oblasti.