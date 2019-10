Politici chtějí příští léto vyhnat tramvaje z historického centra Brna

Návrh, který kolegům předložil radní pro dopravu Jan Mandát (za ODS), ihned vyvolal kritiku.

„Nic není hotové. Nevíme, jestli je to reálné. Provoz je nicméně hustý, takže něco s tím dělat musíme,“ uvedl radní, který chtěl původně dokonce předložit návrh na celoroční vyloučení tramvajové dopravy.

Každopádně z radnice už do brněnského dopravního podniku doputoval podnět, zda jde nápad vůbec uskutečnit.

„Zvažujeme možné varianty, ale teď je nemohu blíže specifikovat. Obecně lze říci, že tramvaje v Brně tvoří páteřní síť městské hromadné dopravy,“ podotkla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková s tím, že denně v úseku mezi Českou a hlavním nádražím využije tramvaje přibližně 45 tisíc cestujících.

Přes náměstí Svobody dnes míří dvě pravidelné linky. Čtyřka, která jezdí v pětiminutovém intervalu, a devítka každých deset minut. Ta ovšem pouze v jednom směru.

Pokud tramvaje zmizí – třeba jen na léto, kdy centrum ožívá zahrádkami a kulturními akcemi – bude je třeba přesunout do sousední Husovy či Rooseveltovy ulice. A zvlášť Husova je už nyní dost vytížená. Vedle dvanáctek, které jezdí každé tři minuty, tudy projíždí i šestky a pětky s pětiminutovým intervalem.

Podle Mandáta jsou však okolní zastávky blízko, ať už Česká, Malinovského náměstí, či Hlavní nádraží. Jasna Flamiková (Zelení), která měla na starost dopravu v minulém volebním období, nicméně současnému vedení vytýká, že nemyslí na starší lidi, kteří se špatně pohybují.

„Měli udělat průzkum, jak se změna dotkne právě jich,“ míní Mandátova předchůdkyně.

Dopravu zahustili cyklisté a auta rezidentů

Brno-střed teď čeká, jaké stanovisko radnici předloží dopravní podnik. Mandát i Flamiková jsou ochotní přijmout kompromis, například že by přes centrum jezdila jen část spojů a další okolními ulicemi.

Nešlo by o první omezení. Tramvaje měly do centra zákaz od roku 1999, trať sloužila jen pro případ výluk v okolních ulicích. Soupravy se ale vrátily o sedm let později, kdy středem města začala ve zkušebním režimu jezdit čtyřka. V roce 2009 byl pak zákaz definitivně zrušen a o čtyři roky později se ke čtyřce přidala také devítka.

Dopravu v centru pak zahustili v roce 2015 i cyklisté, kteří do té doby mohli do historického centra až po 17. hodině. Od loňského září se navíc navýšil v centru počet aut, která po zavedení rezidentního parkování přes náměstí projíždějí.

I tomu chce ale magistrát s vedením centrální městské části učinit přítrž. Od ledna 2020 rozdělí historický střed na více oblastí a podle jejich druhu lidé dostanou i povolení k vjezdu. Zkrátí se také doba pro zásobování.

„Chceme omezit auta, na to navazují tramvaje, rozmáhající se koloběžky i kola,“ shrnul Mandát.

Aut loni v září v centru přibylo. Vjezdy zpočátku kontrolovali strážníci: