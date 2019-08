Primátor Jablonce pominul důležitou schůzku k tramvajové trati z Liberce

Vysvětlil to přitom složitou politickou situací na radnici, kdy minulý týden zastupitelé odvolali dva koaliční radní ze sdružení Společně pro Jablonec. Ale to podle jeho protějšku, primátora Liberce, není důvod k neúčasti na jednání, kde se má řešit jedna z největších investicí společného dopravního podniku.

„Primátor má zodpovědnost jednat do poslední minuty, kdy je ve funkci. A já nemám informace o tom, že by pan primátor Kroupa byl také odvolán. Už od května usilujeme o tuto dohodu. V červnu jsem to urgoval, ale v Jablonci žádosti o schůzky stále odkládali. Nakonec uvedli včerejší termín, na který se ale pan Kroupa nedostavil. Ztratili jsme tak zbytečně čtvrt roku, dohody už mohly být na stole,“ okomentoval liberecký primátor Jaroslav Zámečník (SLK).

Tramvaj mezi Libercem a Jabloncem využívají denně tisíce lidí. I proto je podle vedení dopravního podniku (DPMLJ) nutné k ní přistupovat zodpovědně.

„Bez stanoviska obou akcionářů, tedy Liberce a Jablonce, nemůžeme žádat o dotaci na prodloužení tramvajové tratě do centra Jablonce. Jde tu o obrovskou investici převyšující jednu miliardu korun. Žádný hazard s časem tu už není možný. V sázce je toho příliš,“ upozorňuje předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek.

V říjnu se musí podat žádost

Během září totiž zastupitelstva obou měst měla schválit dohody o finanční spoluúčasti na akci. Jablonec by měl odhadem zaplatit 53 milionů a Liberec 129 milionů. Ještě předtím se ale příslušné smlouvy musí sestavit.

„V říjnu bychom měli poslat kompletní žádost o dotaci. Čas je neúprosný, proto jsme trochu nervózní. Je to příležitost, která nám nesmí uniknout. Takhle velkou investici nejsme schopni sami ufinancovat a jiná možnost tu není. Další možnost dotace už nebude. Když se žádost nestihne, je po tramvaji,“ řekl náměstek primátora Liberce Jiří Šolc.

Ve hře totiž není jen prodloužení tramvaje do centra Jablonce, ale i rekonstrukce stávajících kolejí od Vratislavic na Jablonec.

„Ta trať má nějakou životnost. A nás už drážní úřad varuje, že bez rekonstrukce nám trať do Jablonce zavře. Neznamená to, že by teď byla nebezpečná. Ale opotřebovává se a musí se modernizovat, aby odpovídala současným předpisům. Bez dotací ale nejsme schopni rekonstrukci provést,“ uvedl člen dozorčí rady a liberecký radní Petr Židek (ODS).

Schůzky se nakonec místo primátora Kroupy zúčastnilo několik jabloneckých zastupitelů. „Ze strany Jablonce nebylo možné, aby tu dnes někdo zaujal nějaké závazné stanovisko. Bez přítomnosti primátora to nejde. I když je otázka, kdo je dnes kompetentní za Jablonec jednat s ohledem na politickou situaci, která u nás teď panuje,“ zmínil zastupitel Jaroslav Šída (Piráti).

Sám Kroupa vzkázal do médií, že v aktuální situaci není vhodné dělat jakákoliv klíčová rozhodnutí.

„Nicméně projekt rekonstrukce tramvajové trati a její prodloužení dále podporujeme. Jen jsem požádal o trochu času, aby mohl v této záležitosti za Jablonec jednat někdo, kdo bude mít silný mandát. Žádné riziko, že by tramvaj měla přestat jezdit z naší strany nehrozí,“ uvedl Kroupa.