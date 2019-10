Zmizelého traktoristu po dvou dnech pátrání našli v lese, byl v šoku

Rojnice policistů prohledávaly lesy mezi obcemi Mořkov a Hostašovice na Novojičínsku poté, co tam lidé v úterý večer našli v lokalitě Nad Domorací převrácený traktor.

Do pátrání po třiadvacetiletém muži policisté zapojili psy a ve čtvrtek ráno se vybavili i čtyřkolkami, aby propátrali velmi nepřístupná místa. Nakonec mohli před desátou hodinou ohlásit úspěšný konec pátrání.

„Muže jsme objevili při pátrání v lesním porostu v oblasti, kde předtím pracoval. Byl v šoku, podchlazený a zmatený, proto jsme ho předali do péče zdravotníků, v ohrožení života by však neměl být,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Podle místostarosty Mořkova přišel dezorientovaný muž ve čtvrtek ráno až téměř ke skupině pátračů. „Přišel po svých, předtím se podle všeho musel neustále pohybovat v kruhu. Byl ze všeho zmatený, taky hodně odřený,“ popisuje Jiří Navrátil.

Ten podotýká, že kromě profesionálů se do pátrání zapojilo i několik desítek dobrovolníků. „Volali nám ve velkém lidé z okolí, že chtějí pomoci, patří jim za to dík. Včera jsme soukromě pátrali až do jedné hodiny do rána,“ podotýká Navrátil.

Ten je především rád, že vše dobře dopadlo. „Když jsem viděl ten traktor, tak musel pořádně letět v kabině a vypadnout z ní kdoví odkud. Je to mladý pracovitý kluk, mám radost, že to dobře dopadlo,“ dodal místostarosta.