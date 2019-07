Opravy starých traktorů zaberou i rok, výsledky sklízely obdiv na přehlídce

Se Zetorem 25K z roku 1960 přijel na akci Jaroslav Bartoš z Velkého Meziříčí. Asi čtyřicetikilometrová cesta mu zabrala kolem dvou hodin a ve stroji bez kabiny mu ji zpestřoval déšť - pro škrdlovickou akci už téměř tradiční.



Podle Bartoše je ale na jeho zetor i v případě delších cest spolehnutí. „Tyhle stroje, když se dají do kupy a nešidí se pravidelná generálka, tak slouží spolehlivě dlouhá léta, nebo spíš desetiletí,“ říká muž.

Svoji „pětadvacítku“ si pořídil před čtyřmi lety a jelikož byla v zuboženém stavu, musel ji rozebrat doslova do posledního šroubku.

„Pak jsem vše zas poskládal dohromady, nastříkal, nalakoval. Zpočátku jsem traktor používal i na práci, ale pak už to nestačilo, takže jsem si pořídil jiný traktor a tento mám jen na srazy a různé akce - vozím třeba děti na dětských dnech. Bohužel ale není moc času, tak s ním vyjedu pouze dvakrát třikrát do roka,“ popisuje Bartoš.

Ve stodole na něj čeká ještě šest „pětadvacítek“, jeho snem je i Zetor 15.

Kompletně rozebrat, vyvařit, opravit, nastříkat

Nedostatek času je často skloňovaným termínem i u ostatních fanoušků letitých traktorů.

„Renovace traktoru, to je třeba rok práce. Pořídil jsem si stroj pocházející z živočišné výroby a vše v něm bylo úplně shnilé. Takže jsem ho musel kompletně rozebrat, vyvařit, opravit, nastříkat… Rodina má naštěstí pochopení, protože to je koníček, co zabere hromadu času,“ přibližuje Milan Krška ze Světnova, jenž se na srazu prezentoval dvěma vozy - Zetorem 7745 a 2511.

Účast na srazech bere i jako příležitost pochlubit se výsledky své práce. „A traktory mě pochopitelně zajímají, takže se rád podívám i na stroje ostatních,“ dodává muž.

Setkání historických traktorů ve Škrdlovicích se letos konalo už popáté. Ač na něm byly v převaze zetory různých typů a data výroby, nechyběly ani traktory značek Ursus, IFA, Renault, Massey Ferguson, Svoboda a další. Akce se zúčastnily stroje majitelů ze všech koutů republiky, přijeli však i nadšenci z Polska.

„Účast předčila naše očekávání. Navzdory dešti dorazilo celkem 108 strojů, což je rekord. Loni jsme jich měli 86. Také množství návštěvníků bylo obrovské. Těší nás, že si akce postupně získává takovou oblibu,“ zhodnotil za pořadatele Martin Havelka.