Hledají se svědci srážky mustangu u Špindlerova Mlýna, lidé mluví o závodění

Nehoda se stala v zalesněném úseku mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem v sobotu před jednou hodinou odpoledne. Vyšetřují ji trutnovští kriminalisté. Už zadali znalecké zkoumání v oboru dopravy.

Třicetiletý řidič jel ve směru od Vrchlabí ve Fordu Mustang společně s dvanáctiletým dítětem. Podle stop z místa při projíždění pravotočivou zatáčkou přejel do protisměru. Tam se čelně srazil se Škodou Rapid, v níž cestovali směrem na Vrchlabí 49letý řidič a 47letá spolujezdkyně. Řidič škody střet nepřežil, ženu přepravil vrtulník do hradecké fakultní nemocnice. Řidič sportovního auta i s dítětem vyvázli s lehkým zraněním a skončili v nemocnici ve Vrchlabí.

„Řidič sportovního vozu v tuto chvíli ještě nebyl z důvodu hospitalizace vyslechnut, 12leté dítě již bylo z nemocnice propuštěno a svědectví kriminalistům poskytlo. Orientační zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u 30letého řidiče byla s negativním výsledkem, nicméně čekáme ještě na výsledek odběru krve a s tím související toxikologický rozbor. Očekáváme také výsledky nařízené soudní pitvy u zemřelého řidiče z druhého vozidla,“ uvedla mluvčí hradecké policie Ivana Ježková.

Policie žádá očité svědky nebo majitele palubních kamer, aby se jim s informacemi z doby krátce před nehodou ozvali na lince 158.

Vyšetřovatelé zatím neurčili příčinu nehody, musí vyloučit například technickou závadu nebo zdravotní indispozici. Nepotvrdili tak ani, že by nehodu způsobila sportovní auta soupeřící na horské silnici. Přímo v místě srážky totiž byla jen dvě auta.

„Závodění aut je spekulace, kterou zatím nemáme za potvrzenou. Nemáme informaci, že by se jednalo o ohlášenou akci typu srazu, závodu či spanilé jízdy. Jestliže se setkalo více příznivců určitého typu vozidel, to nepodléhá žádné ohlašovací povinnosti. Každopádně všichni musí dodržovat dopravní předpisy a my potřebujeme zjistit, pokud docházelo k porušování pravidel silničního provozu. Zabýváme se tím souběžně,“ řekla mluvčí.

Policisté proto hledají i svědky, kteří si všimli případného porušování pravidel silničního provozu v sobotu u řidičů vozů značky Ford Mustang v okolí Špindlerova Mlýna, Vrchlabí a Benecka.

Řidič mustangu řekl webu TN.cz, že zatáčkami projížděl napřed červený mustang a za ním teprve oranžový, nikoli opačně, jak spekulují někteří lidé na internetu.

„My jsme nezávodili, nedocházelo tam k předjíždění. Byli jsme za sebou, vezl jsem syna řidiče toho červeného vozu. Ta věc se neměla stát. Příbuzným bych chtěl vzkázat upřímnou soustrast. Mrzí mě to, chtěl bych být té rodině co nejvíc nápomocen. Protože je to neodpustitelné,“ tvrdil řidič ještě z nemocnice.

Na souvislost s reklamní akcí s fotografováním mustangů, kterou pořádal v hotelu ve Špindlerově Mlýně autorizovaný prodejce Fordu, upozornila jako první televize Nova.

„Smutné jet ze Špindlu jako druhé auto a potkat nehodu, kde se dva kre*eni honili a zavinili smrťák,“ napsala do redakce TV Nova svědkyně, podle níž jeden z mustangů čelně narazil do škodovky.

iDNES.cz oslovil pardubickou firmu, jejíž mustang skončil po nehodě zdemolovaný. Projektový manažer zodpovědný za akci však vyjádření zatím neposkytl.

Blesk v pondělí uvedl, že na horách se sešlo několik mustangů a na srazu prý padla nabídka na ukázkové svezení mustangy z horského střediska po cestě směrem na Vrchlabí. Došlo při tom zřejmě i na poměřování sil.

„Mezi sebou si to rozdal otec dvou chlapců, který jel červeným mustangem, s jedním ze synů. Toho druhého, kterému je 12 let, svěřil do oranžového auta k tomu testovacímu jezdci,“ řekl Blesku účastník akce.

Za dvojicí pak jelo další sportovní auto, jehož posádka později pomáhala na místě nehody. Zmiňovaní svědci poukázali na riskantní jízdu těchto aut s rychlostí kolem 150 kilometrů v hodině, vozy se navíc prý předjížděly v zatáčkách.