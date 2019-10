Žulová Slza ve Stonavě se stane symbolem smutku za hornické oběti

Právě tato událost přiměla těžební společnost vytvořit ve Stonavě pietní místo, Slza bude ale věnována všem obětem hornických neštěstí v revíru.

Autorem díla je sochař z Vělopolí Martin Kuchař. Ten sochu vytvořil již před pěti lety na sympoziu v polské Strzegomi. Když jej zástupci Klubu přátel hornického muzea, s nimiž byl už v minulosti v kontaktu, požádali o spolupráci na vzniku pietního místa, vzpomněl si na ni.

„Nejprve se na mě v květnu obrátili, zda bych jim nepomohl připravit soutěž. Jenže to by trvalo a k prosincovému výročí by se to určitě nestihlo. Manželka mi připomněla, že mám doma Slzu. A tak jsem jim zavolal, že bych pro ně jednu sochu měl,“ podotýká Kuchař.

Podle starosty Stonavy to bylo štěstí.

„Vznikla dřív než naše zadání, ale má správnou vypovídající hodnotu a lépe bychom to nevymysleli. Díky této náhodě pomník budeme mít k dispozici už k výročí neštěstí,“ řekl Ondřej Feber.

Socha, kterou původně vytvářel Martin Kuchař v jednom z polských lomů s myšlenkou, že bez vody by nebylo nic, nyní bude symbolizovat smutek hornických vdov.

„Mám pro chlapy na šachtě jen slova obdivu. Nemohl bych to dělat za žádné peníze, je to ohromná dřina. Navíc s vědomím, že se nemusíte vrátit domů,“ uzavřel Kuchař.

Slza stojí uprostřed dětského hřiště. „Děti s maminkami jako symbol života a na druhé straně několik odkazů hornictví, které se v místě nacházejí. Jde o klidné a myslím, že i vhodné místo,“ zdůvodnil starosta Feber.

Památník věnovaný obětem důlních neštěstí byl již umístěn do centra obce: