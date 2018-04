Firmy chtějí v Trutnově otevřít stovky míst, nemají však kde brát lidi

Německý výrobce senzorů působí v Trutnově teprve od roku 2010. V té době měla krkonošská pobočka 90 zaměstnanců, dnes už čítá dvě stovky. Dalšímu rozvoji brání kapacita areálu na okraji sídliště Zelená Louka. Firma se sídlem v Mannheimu si proto vyhlédla volné pozemky v průmyslové zóně u výpadovky na Pec pod Sněžkou, kde už od roku 2015 sídlí pobočka podniku ABB.



„Prostory, které dnes obýváme, jsou plně obsazené a neumožňují nám už další rozvoj. Nejsme proto ani schopní výrazně zvýšit zaměstnanecké kapacity,“ říká výrobní ředitel Roman Demuth.

V nové továrně by do dvou až tří let od dokončení mělo pracovat 300 zaměstnanců. Firma tak přijme stovku nových. Závod vyroste na ploše přes 20 tisíc metrů čtverečních.

„Chceme zastavět ani ne polovinu. Zbytek pozemku si necháme jako rezervu pro rozvojové plány,“ vysvětluje Demuth.

Podle něj koncern, který po celém světě zaměstnává šest tisíc lidí, investuje do stavby trutnovské fabriky kolem 200 milionů korun. Na konci letošního roku by měly začít zemní práce, továrna bude stát v roce 2019.

„Do konce příštího roku bychom se chtěli přestěhovat a od roku 2020 začít rozšiřovat výrobu,“ dodává Roman Demuth.

Trutnovská pobočka Pepperl+Fuchs má vlastní vývojové oddělení a specializuje se na zavádění nových indukčních snímačů do výroby, které se po náběhu produkce přesouvají do asijských závodů.

Nová hala pro senzory

Poměrně výrazné navýšení výroby plánuje také největší hráč v trutnovském elektrotechnickém průmyslu, společnost Continental. Na okraji Trutnova v průmyslové zóně Volanovská, kde sídlí od roku 2001, v červnu otevře na ploše osmi tisíc metrů čtverečních novou halu za stovky milionů korun. Z toho téměř polovinu tvoří výrobní plochy. Firma vyrábějící komponenty pro automobilový průmysl tak bude moci přijmout dalších 200 zaměstnanců. Dnes zde pracuje více než 1 600 lidí, rozloha areálu činí devět hektarů.

„V nové hale budeme vyrábět senzor oxidu dusíku, řádově to budou miliony kusů ročně,“ upřesňuje ředitel trutnovského závodu Lukáš Rosůlek. Finální kapacity továrna dosáhne na konci příštího roku. V posledních třech letech Continental zaznamenal meziroční růst obratu o 20 procent.

Desítky zaměstnanců přijme také společnost Siemens, která v nedávno postavené hale rozjíždí výrobu nově vyvinuté řady spouštěčů motorů.

„Jak bude narůstat objem výrobků, budeme postupně přijímat nové pracovníky. V průběhu následujících dvou až tří let počítáme řádově s desítkami zaměstnanců,“ uvádí ředitel závodu Eduard Tannhäuser. V současnosti trutnovský Siemens dává práci 850 lidem.

Jediné, co zaměstnavatelům na Trutnovsku může oprávněně dělat vrásky, je extrémně nízká nezaměstnanost. Už teď není téměř z čeho vybírat.

„Velmi efektivně spolupracujeme s místním úřadem práce, stejně tak využíváme toho, že nedaleko je Polsko. V našem závodě už dnes pracuje více než deset procent zaměstnanců z polského příhraničí. Zatím se nám daří zaměstnanost pokrývat z lokálních zdrojů a nemusíme dovážet pracovníky ze vzdálenějších oblastí,“ vysvětluje šéf trutnovského Continentalu Lukáš Rosůlek.

Město elektrotechnického průmyslu

Nová éra elektrotechnického průmyslu v Trutnově začala v roce 1993 privatizací koncernového podniku ZPA, který v oboru působil, původně pod názvem Křižík, už od konce druhé světové války. V té době bylo v Trutnově klíčové textilnictví, zaměstnávalo na osm tisíc lidí. Po jeho útlumu a zavírání fabrik převzal klíčovou roli elektrotechnický průmysl.

Z původně jedné společnosti vzniklo osm firem, které jsou součástí globálních skupin. Dnes v Trutnově zaměstnávají 4,5 tisíce lidí a dosahují ročního obratu 13 miliard korun. Hlavními centry elektrotechnického průmyslu jsou zóna Volanovská u silnice na Hostinné a areál ZPA v centru města. Největší rozvojové možnosti nabízí od roku 2012 průmyslová zóna Krkonošská.

„Z hlediska dalšího rozvoje je situace v Trutnově velmi optimistická, bohužel začínáme narážet na nedostatek pracovních sil,“ poznamenává starosta Ivan Adamec (ODS).

Pětadvacet let elektrotechnického průmyslu ve městě připomene v letošním roce kampaň

„Trutnov – skvělé místo pro život a práci“, kterou ve spolupráci s městem pořádá všech osm společností. Součástí kampaně budou individuální akce jednotlivých firem, prezentace středních škol a zaměstnavatelů, odborná konference o průmyslu 4.0 i sportovní akce.