V Krnově se přemnožily toulavé kočky. Lidé jim nosili granule a vodu

„V letošním roce očekáváme problém v lokalitě budoucího obchvatu. Po likvidaci zahrádkářských osad tam zůstalo velké množství koček, které zahrádkáři krmili, a ty teď hledají nový domov,“ uvedl Tomáš Salvet z odboru životního prostředí krnovské radnice.

Kritická je situace také v ulici Žižkova. „Tam jsme si mysleli, že problém je vyřešen, ale současnou snahou o krmení se problém vrátil,“ poznamenal Salvet. Náklady se zvyšují, na kastrační program bývalo v krnovském rozpočtu vyčleněno dvacet tisíc, teď je to dvojnásobek.

Strážníci chytají kočky do klecí

Rostoucí počet toulavých koček trápí i Hlučín. Tamní zastupitelé vyšli vstříc desítkám stížností a nově tam kočky odchytávají také. Strážníci je lákají do speciálních klecí s návnadou, po kastraci a sterilizaci je pak vrátí zpátky na své místo. To je nutné, protože volné teritorium by jinak obsadila jiná, nekastrovaná kočka a problém by to neřešilo.

Přemnožené jsou kočky třeba v okolí hlučínské ulice Na Závodí. „Není možné, aby nekontrolovaně přibývalo zvířat, která nemohou mít patřičnou péči,“ řekl k novému opatření starosta Pavel Paschek.

Koček přibývá po desítkách ročně. Například Opava na vytipovaných místech nechává kastrovat kočky už několik let. „V průměru jde ročně o 150 zdivočelých koček a odložených koťat, které projdou útulkem a jsou kastrovány nebo sterilizovány,“ upřesnila vedoucí opavského odboru životního prostředí Marie Vavrečková.

Nárůst nákladů na tyto účely hlásí karvinská radnice. Ta sama toulavé kočky odchytávat a kastrovat nenechává, když je ale lidé přinesou, kastraci město uhradí.