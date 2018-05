Zakletá Hůrka. Prodej pardubických kasáren je opět odložen

12:00

Pardubičtí zastupitelé zrušili i druhou soutěž na prodej bývalých kasáren na Dubině. A to i přesto, že se do ní opět přihlásila jen firma Pernštejn City. Jejím šéfům nepomohlo ani to, že za pozemky nabídli cenu, kterou město chtělo, a fakt, že nikdo jiný o bývalý vojenský areál nestojí.