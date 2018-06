TOP 09 na Rokycansku a Plzeňsku posílá do boje o Senát aktivistu Uhlíře

Martin Uhlíř se při protestech v Praze proti motorkářům mimo jiné doslova nosem střetl s místopředsedou ČSSD Jaroslavem Foldynou, který si s Nočními vlky, příznivci Vladimíra Putina, rozumí.

Na kandidatuře ve volebním obvodu č. 8 se s Uhlířem domluvila TOP 09. „Je to náš bývalý člen a nyní je nezávislý,“ řekl krajský šéf TOP 09 Petr Suchý. Tvrdí, že Uhlíř jde do souboje o Senát s chutí a odhodláním.

„Říká, že objede všech 160 obcí v obvodu a bude při tom bydlet v autě,“ sdělil Suchý. Uvedl, že se nyní jedná o možnosti, že by Uhlíře podpořily ještě jiné strany.

Pro kampaň obvodu č. 8 bude kandidát TOP 09 nadšení zřejmě hodně potřebovat. V posledních volbách zde z prvního kola postoupili zástupci ČSSD a KSČM Milada Emmerová a Jiří Valenta. Emmerová v druhém kole vyhrála a svou pozici chce obhájit.

Za KSČM ji bude konkurovat zastupitel Horní Břízy Zdeněk Chýnovský a za ODS starosta Vejprnic Pavel Karpíšek. Hnutí ANO svého člověka pro volby v obvodu vybírá. Podle agentury ČTK není rozhodnuta ani SPD.

Do nedávna byla ve hře možnost, že do utkání o mandát za obvod nastoupí bývalý hokejový reprezentant Bohuslav Ebermann. Ten je starostou Vochova a zastupitelem kraje. Nominovat ho do senátních voleb chtělo hnutí Občané patrioti. Z nápadu sešlo.

„Rozhodl se, že dá přednost práci pro Vochov, kde se buduje kanalizace. Nikoho jiného nenavrhujeme,“ vysvětlil předseda hnutí Jan Michálek.

Svého vlastního kandidáta nemají ani Starostové, Piráti nebo KDU-ČSL. Piráti v osmém obvodu před časem schválili kandidaturu bývalého ministra vnitra Jana Rumla, pak ji ale na celostátní úrovni odmítli. Možnost Rumlovy kandidatury pak zvažovali Starostové, ale on už neměl zájem.

V druhém volebním obvodu, kde se bude v říjnu vybírat v Plzeňském kraji senátor – na Domažlicku a Klatovsku – bude post obhajovat Jan Látka z ČSSD.

V dresu ODS se mu postaví místostarosta Kdyně, náměstek hejtmana Vladislav Vilímec a za KSČM Josef Švarcbek. Za ANO jde do voleb předseda kontrolního výboru domažlických zastupitelů Miroslav Vokáč a Piráti vysílají projektanta Viktora Krutinu. TOP 09 vsadila na bývalého poslance, očního chirurga Michala Janka.

KDU-ČSL a Starostové vlastního kandidáta stavět nechtějí a v SPD není rozhodnuto.

Protest proti ruské skupině motorkářů Noční vlci (7. května 2018)