Puč v brněnské TOP 09. Straníci nechtějí Kacera v čele kandidátky

„Padlí“ brněnští lídři z voleb v roce 2014 Roman Onderka (ČSSD) – Bývalý dvojnásobný primátor se loni stal poslancem a místopředsedou strany. Nyní nekandiduje, v zastupitelstvu končí po 16 letech. Klára Liptáková (KDU-ČSL) – Starostku Maloměřic a Obřan po sporech v koalici na postu první náměstkyně vystřídal Petr Hladík. Nepodepsala novou koaliční smlouvu, znovu nekandiduje. František Vižďa (ODS) – Překvapivý lídr dovedl dříve vládnoucí stranu do opozice s osmi procenty. Zastupitel města a Žebětína učí fyziku na Univerzitě obrany. Matěj Hollan (Žít Brno) – Hvězda minulé kandidátky původně recesistického hnutí. Po zasednutí v koalici se z aktivisty stal náměstkem primátora pro kulturu, načas také pro dopravu. Po neustávající kritice jeho práce letos nebude jedničkou volební kandidátky. Martin Ander (Zelení) – Náměstek primátora pro územní plánování je na „nevolitelném“ šestém místě kandidátky. Ze zastupitelstva tak nejspíš odejde po 12 letech, 7 let byl náměstkem. Jaroslav Kacer (TOP 09) – Náměstek primátora pro informatiku byl až do minulého týdne lídrem kandidátky TOP 09. Jeho pozici nyní strana řeší. Bývalý manažer je v zastupitelstvu města 8 let. Helena Sýkorová (KSČM) – V městském zastupitelstvu je 16 let, zasedá i na kraji. Z minulé jedničky kandidátky bude letos dvojka, lídrem se stal zastupitel města a Brna-střed Martin Říha.