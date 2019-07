Malá dívka tonula na dně bazénu. Lidé spílají plavčíkům, že ji neviděli

„Dívku k nám přivezla záchranná služba v kritickém stavu. Po první noci se její stav výrazně zlepšil a v neděli ji lékaři mohli propustit domů,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Naďa Chattová.

Jak dlouho bylo děvčátko pod vodou, není jasné. Toho, že leží bez hnutí u dna velkého bazénu, si totiž nevšimli rodiče dítěte, ani plavčíci, ale jiní návštěvníci koupaliště, kteří bezvládnou dívku vytáhli na břeh.

Lidé na sociálních sítích se sice diví, kde byli v tu dobu rodiče (někteří tvrdí, že údajně na pivu), ale spílají hlavně plavčíkům, kteří prý nedělají dobře svou práci, když nevidí, že se někdo topí.

„Byla jsem tam s dětmi několikrát, a když jsem se nemohla koupat, dívala jsem se na plavčíky. Jejich práce? Koukání po holkách a do telefonu. Chodí, jak kdyby byli mistři světa, namyšlení mladí frajírci, kteří se opalují na lehátkách a baví se s ostatníma plavčíkama. Občas udělají kolečko kolem koupaliště ve stylu, že jdou dva až tři, kecají a vůbec se do vody nedívají,“ napsala jedna z diskutujících na Facebooku a další lidé se k ní přidali s podobnou kritikou i hrubými urážkami.



Plavčíci přivedli děvčátko opět k vědomí

Pavel Ehler, provozní ředitel společnosti SAREZA, která provozuje ostravská letní koupaliště i kryté bazény, se plavčíků zastal. „Máme jich 150, všichni jsou proškolení a mají zákaz sledovat v práci mobilní telefony pod hrozbou finanční pokuty, nebo propuštění. Ale primární odpovědnost za děti mají vždy jejich rodiče, nebo jiný dospělý doprovod a z toho důvodu máme i v návštěvním řádu uvedeno, že dětem mladším 10 let je dovolen vstup do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby. Plavčíci nemohou mít oči všude,“ řekl.

Ke čtvrtečnímu případu podotkl, že právě plavčíci poskytli dívce kvalifikovanou první pomoc. „Pokud vím, když se k ní dostali, byla v bezvědomí, nedýchala, neměla puls, ale oni ji přivedli ji zpátky k životu. Profesionálním záchranářům ji předávali při vědomí,“ dodal Ehler.

To potvrdil i mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. „Při příjezdu naší posádky dívku oživovali plavčíci a už se probírala k vědomí. Ale protože nikdo nevěděl, jak dlouho byla bez kyslíku, a při tonutí se dostává voda do dýchacích cest, která pak způsobuje potíže, navíc hrozí zalknutí zvratky a další komplikace, lékař ji uvedl do umělého spánku a zaintuboval,“ popsal Humpl s tím, že tonutí je otázka okamžiku, i proto by měli na děti stále dohlížet dospělí.