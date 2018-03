Policisté tahali z vody tonoucího, led se prolomil i pod zachráncem

„Po půl druhé v noci jsme na tísňovou linku přijali oznámení, že do menšího rybníka v Zámecké zahradě spadl nějaký muž a topí se. Na místo ihned vyjely dvě hlídky,“ informoval nyní policejní mluvčí Daniel Vítek o dramatických okamžicích, jež se odehrály ze soboty na neděli.



Po příjezdu hlídky uviděly ve vodě mladíka, který volal o pomoc a z posledních sil se snažil udržet na hladině. K návratu na břeh mu bránil tenký led, který i policistům znemožňoval se k muži dostat.

Čtveřice policistů se ho snažila vytáhnout tažnými lany, muž ale v ledové vodě začal ztrácet vědomí a potápět se pod hladinu.

Netuším, jak jsem se tam dostal, řekl zachráněný

„Jeden z policistů se po ledu plazil k otvoru, kde se muž topil, zachytil ho a pokoušel se dostat jeho hlavu nad vodu. I pod ním se při tom prolomil led,“ vylíčil mluvčí.

Zbývající policisté zatím k sobě svázali tažná lana z aut. Vlezli také do vody, aby se dostali blíž, a hodili provaz kolegovi. Společně pak vytáhli tonoucího mladíka i policistu na břeh.

Devětadvacetiletému muži, který byl podchlazený a upadal do šoku, poskytli zachránci první pomoc, zabalili ho do izotermické fólie a předali do péče lékařů.

„Měl tři a půl promile alkoholu v dechu. Říkal, že vůbec neví, jak se na led v rybníku dostal. Pamatoval si jen, jaká mu byla ve vodě zima a jak ho z ní tahali ven,“ tlumočil slova zachráněného mluvčí teplické policie.