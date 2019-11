Řepka bude dál pracovat v pekárně, s žádostí o propuštění z vězení neuspěl

Fotbalista Tomáš Řepka nastoupil do ruzyňské věznice letos 27. května. V současnosti si odpykává trest v Plzni na Borech a pracuje na směny v rodinné pekárně na Plzeňsku, kde pomáhá péct chleba.

Na tučnou výplatu ale může zapomenout, podle deníku Blesk totiž odsouzencům za práci v pekárně platí 88,50 na hodinu. Vydělané peníze pak jdou na zvláštní účet. Trestanci totiž u sebe nesmějí mít hotovost.

Letos na podzim si Řepka zažádal o podmíněné propuštění, dnes ale soud jeho žádosti nevyhověl. Podle soudce si podal žádost před lhůtou.

„Celkem by měl odsouzený strávit ve vězení 607 dní. Jedna třetina je 202 dní. Pokud nastoupil 27. května, podle propočtu lhůta uplyne 15. prosince,“ vysvětlil soudce Ondřej Klůs. Ve výkonu trestu je Řepka zatím 169 dní.

Podle Řepkovy advokátky Natálie Navrátilové ale polovina trestu uplynula právě nyní. Samotný fotbalista dnes prohlásil, že neví, kolik dní mu celkově bylo uloženo.

„Ví to můj právní zástupce. Je mi to celé líto. Chtěl jsem dostat šanci ukázat, že to bylo pochybení, za které jsem zaplatil. Byl bych za podmínečné propuštění rád,“ řekl Tomáš Řepka před vyhlášením rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti.

Podle vychovatele se ve věznici chová vzorně, má jednu kázeňskou odměnu a žádný kázeňský trest. Podle soudce ale bylo zásadní Řepkovo vyjádření k případu pornoinzerátů.

„Nepřesvědčil nás o tom, že chápe význam trestu za tento čin. Mluví o něm, že to byla klukovina. Výraz klukovina není ale ten správný, který by měl odsouzený použít po několika měsících ve výkonu trestu. Jeho vyjádření by mělo mít pádnější označení. Na soud to působí jako bagatelizování,“ vysvětlil Ondřej Klůs s tím, že Řepka by si měl uvědomit svoji zodpovědnost, což je základem k tomu, aby se polepšil.

Soud dnes přihlédl i k jeho trestní minulosti. Během 3,5 roku má fotbalista pět záznamů. Podle soudu je to velká kumulace v krátkém časovém období, navíc se závažná trestná činnost stupňovala v době, kdy byl Řepka v podmínce.

Pětačtyřicetiletý sportovec dostal za milionovou zpronevěru při prodeji cizího luxusního vozu a fiktivní pornoinzeráty, kterými poškodil svoji bývalou manželku modelku Vlaďku Erbovou, dva roky vězení. Vyměřil mu je Městský soud v Praze.

Následně mu Okresní soud Praha-západ přeměnil dřívější dvě podmínky, neboť se kvůli páchání další trestné činnosti ve zkušební době neosvědčil.

I přes zákaz řídil vůz, navíc v opilosti, a přestal platit alimenty na svého nezletilého syna.

Navíc zveřejnil eskortní inzerát a dva pornoprofily založené na jméno jeho exmanželky Vlaďky Erbové, aby ji poté, co si našel novou partnerku moderátorku Kateřinu Kristelovou, zostudil.

Řepkův trest tak soud zvýšil o šest měsíců na celkových 2,5 roku.

Konec svobody. Řepka nastoupil k výkonu trestu (27. 5. 2019)

Ještě před samotným nástupem do věznice s ostrahou ale soud Řepkovi započítal odpracovaných 293 hodin obecně prospěšných prací jako 293 dní ve výkonu trestu, čímž se mu trest výrazně zkrátil.

Pobyt za mřížemi bere bývalý profesionální fotbalista podle svých slov jako zúčtování svého života. „Tímhle se pomyslně uzavře nějaký můj kruh. Pak se vrátím a budu čistý,“ prohlásil před nástupem do věznice.

Nemám strach, do vězení jdu se vztyčenou hlavou (26. 5. 2019)

