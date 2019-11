Českého vojáka padlého v Afghánistánu ocenily USA bronzovou hvězdou

Bronzová hvězda patří mezi nejdůležitější vojenská vyznamenání. „Uděluje se jen za bojový kontakt a za odvahu,“ řekl vojenský atašé velvyslanectví Bowman.

Poznamenal, že během dvou let, kdy působí v České republice, USA medaili českému vojákovi neudělily.

Tomáš Procházka je prvním padlým Centra vojenské kynologie Chotyně, jenž položil život během spojenecké operace. Jel v autě, na které loni 22. října zaútočil na spojenecké základně Šindánd v provincii Herát z bezprostřední blízkosti afghánský voják.

„Jsme na to vyznamenání hrdí. Je to ale ztráta syna. A je to moc těžké, pořád to bolí,“ řekla matka padlého vojáka Krista Procházková.

Vojákův otec Pavel Procházka ocenil, jak se k nim armáda chová. Zve je například na nejrůznější akce spojené s výcvikem psů. „Jsme rádi znovu na místě, kde syn cvičil. Patřilo to k němu,“ svěřil se.

Uctít památku padlého psovoda přijel také náčelník českého generálního štábu Aleš Opata.

„Je těžké se s něčím takovým smířit. I když každý z nás, kdo byl v podobné operaci nasazen, s něčím takovým podvědomě počítá. V Afghánistánu společně s aliančními vojáky plníme úkoly, cvičíme, bojujeme a bohužel také bok po boku Američanů umíráme. Proto jsem rád, že právě Tomáš dostal bronzovou hvězdu, jedno z deseti nejvyšších amerických vyznamenání. Hodně to pro nás znamená,“ pronesl armádní generál Aleš Opata.

Slavnostnímu nástupu pod grabštejnským hradem přihlížel i Doky, jeden ze dvou psů, které Tomáš Procházka cvičil. Kříženec německého a belgického ovčáka Doky cvičený na vyhledávání výbušnin a obranářský pes Bret procházeli s Tomášem Procházkou i misí v Afghánistánu. Nyní si už rok zvykají na nové pány.

„Dokyho mám rok a jsme spolu v dobrém kontaktu. Pokračujeme ve výcviku a v odkazu Tomáše. První týdny ale bylo znát, že nemá páníčka. V první chvíli byl dezorientovaný. Hledal si nějakou práci. Byl to útěk od toho, co se stalo,“ popsal psovod Petr Bečka.

Podle náčelníka Centra vojenské kynologie v Chotyni Andreje Vítka je v současné době na misi jeden voják se dvěma psy. „V případě potřeby budou nasazeni i psi, které cvičil Tomáš Procházka,“ uvedl Vítek.

„I když nám to Tomáše nevrátí, bereme toto vyznamenání jako obrovskou poctu nejen pro centrum, ale i pro českou armádu,“ dodal podplukovník Vítek.

Atentátník zasáhl kromě Tomáše Procházky i dva příslušníky speciálních sil. Ti utrpěli zranění. Procházka byl in memoriam povýšen do hodnosti štábního praporčíka. Letos mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za hrdinství.