Nadšenec pořádá koncerty v letním kině, chce změnit karlovarskou kulturu

Někteří mu vyčítají, že letní kino při prvním hudebním vystoupení nebylo plné. „Nemyslím si, že by se koncerty nedařily. Spíš se nashromáždilo víc problémů,“ řekl Tomáš Procházka.

On sám prý ani nepředpokládal, že by výsledek byl lepší. „Počítal jsem, že přijde tak o sto lidí víc. Je mnoho důvodů, proč v letním kině nikdo akce nechce dělat. Sám jsem do toho šel s tím, aby se karlovarští pořadatelé probrali a aby se to tu trošku rozjelo,“ vysvětlil Procházka.

Nejbližší koncerty v karlovarském letním kině 16. 6. 19:00

Visací zámek, Plesnivý fazole, SPS

Visací zámek, Plesnivý fazole, SPS 22. 9. 19:00

Wohnout, Loudky, Liwid

Podle něj v minulosti vznikl určitý monopol jednoho pořadatele, který dělal všechny akce. „Z mého pohled to přináší spoustu negativ,“ myslí si.

A tak se rozhodl, že svými koncerty zkusí probudit Karlovy Vary a vrátit život do letního kina. Do výběrového řízení na organizátora, které vypsal magistrát, se Tomáš Procházka přihlásil jako jediný.

„Myslím si, že je to příznak toho, jak je situace špatná. Pořádání koncertů mám jen jako koníčka, živí mě sport,“ popsal a dodal, že stejný důvod ho vedl k založení dnes už neexistujícího klubu Irská, kde mohly hrát kapely z celého kraje.

„Nebylo místo, kde by mohly vystupovat místní skupiny. To byl důvod, proč jsme založili Irskou. Hrály tam všechny kapely z okolí a my je nechali se realizovat. Ale pak už to nešlo finančně utáhnout,“ posteskl si.

Tři čtvrtě roku poté, co se za legendárním klubem definitivně zavřely dveře, přišla nová výzva. „Vedení města mě upozornilo na vypsané výběrové řízení. Spousta lidí říká, že letňák je zakletý, ale to není pravda. Lidi jen nejsou zvyklí tam chodit. Problém je jeho neosobnost. Kino není prostor pro akci, kde se chtějí lidi vyblbnout,“ řekl.

To, co někteří považují za neúspěch, on vidí pozitivně. „Srovnávám se s organizátory z minulého ročníku. Na všech akcích dohromady měli stejný počet lidí jako já na té první. Což je kolem čtyř set. Neberu to jako neúspěch,“ sdělil.

Sám razí teorii, že když lidi něco opravdu chytne, tak na akci dorazí kamkoliv. „Jedna věc je, že lidé nejsou zvyklí. A druhá je, že pořádání koncertů není o tom, že si vyberete kapelu a ona vám tam zahraje. To je důsledek toho monopolu, který tady je, a já bych si přál, aby se uvolnil,“ popsal Procházka, kterému se podařilo i tak sehnat atraktivní kapely.

„Jsem moc rád, že vyšli Wohnouti. Jsou to jedni z mála, kteří se nenechali do ničeho dotlačit. V minulosti mi hráli i na Irský a byli ochotní přijet i sem. Ostatní kapely nejsou tolik navštěvované nebo hodně předražené, takže bylo těžké dát dohromady program,“ vysvětlil.

Od začátku věděl, že Supergroup jsou komerčně ze všech kapel nejméně zajímaví. I tak je pozval na první koncert. „Stromboli nebo Pražský výběr jsou značky, ale Supergroup je méně známá kapela, byť jsou tam stejní hráči. Ale cena za ni byla jediná přijatelná,“ uvedl.

Přesto se snažil, aby každý koncert oslovil jinou skupinu. „Chtěl jsem, aby každá akce byla jinak zaměřená. Vyloženě punková akce bude teď v sobotu s hlavní kapelou Visací zámek, se kterou zahrají místní Plesnivý fazole a SPS,“ řekl. Tímto koncertem si splnil starý sen, kdy si Visací zámek do Irské nemohl dovolit pozvat.

„Fanoušci Plesnivých fazolí mi psali, že se jim nikdy ani nezdálo, že by je mohli slyšet na jednom pódiu s ‚Visáčema‘. A to je další důvod, proč ty akce dělám, mám z toho radost. S tím jsem do toho šel,“ dodal Procházka, který tvrdí, že všechno, co dělá, ho musí zároveň bavit.