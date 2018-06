Kauza Toflova gangu končí, osvobozený policista bude chtít miliony

Hlavní aktéři kauzy takzvaného Toflova gangu Michal Tofl: Bývalý vyšetřovatel brněnské hospodářské kriminálky. Podle obžaloby hlava Toflova gangu. V roce 2010 ho zastřelil nájemný vrah.

Bývalý vyšetřovatel brněnské hospodářské kriminálky. Podle obžaloby hlava Toflova gangu. V roce 2010 ho zastřelil nájemný vrah. Miloš Almásy: Po Toflově smrti se šéfem skupiny údajně stal bývalý vyšetřovatel kriminálky a následně advokátní koncipient. Za několik trestných činů – mezi nimi vydírání, loupež a přijímání úplatku – dostal devět let nepodmíněně a peněžitý trest milion korun.

Po Toflově smrti se šéfem skupiny údajně stal bývalý vyšetřovatel kriminálky a následně advokátní koncipient. Za několik trestných činů – mezi nimi vydírání, loupež a přijímání úplatku – dostal devět let nepodmíněně a peněžitý trest milion korun. Rudolf Setvák: Čelil obvinění, že ještě jako šéf brněnské inspekce zametl stopy za zločinci z Toflova gangu. Setváka ale soud nakonec plně osvobodil. Za nezákonné stíhání a 93 dní ve vazbě dostal od státu 450 tisíc.

Čelil obvinění, že ještě jako šéf brněnské inspekce zametl stopy za zločinci z Toflova gangu. Setváka ale soud nakonec plně osvobodil. Za nezákonné stíhání a 93 dní ve vazbě dostal od státu 450 tisíc. Petr Křipský: Také expolicista, který měl dalším členům gangu poskytovat informace o trestních věcech případných obětí. V plném rozsahu zproštěn viny.

Také expolicista, který měl dalším členům gangu poskytovat informace o trestních věcech případných obětí. V plném rozsahu zproštěn viny. Eduard Polák: Nepracoval u policie, podle obžaloby ho gang využíval k zastrašování a vydírání obětí. Na stopu gangu se policie dostala, když vyšetřovala nájemnou vraždu na Vysočině. Soudy ho zprostily viny.

Nepracoval u policie, podle obžaloby ho gang využíval k zastrašování a vydírání obětí. Na stopu gangu se policie dostala, když vyšetřovala nájemnou vraždu na Vysočině. Soudy ho zprostily viny. Milan Vítek: Bývalý policista údajně oslovoval vytipované oběti s požadavkem na zaplacení peněz. Poskytoval gangu informace o případných obětech. Dostal pět a půl roku ve vězení a pokutu 100 tisíc korun.

Bývalý policista údajně oslovoval vytipované oběti s požadavkem na zaplacení peněz. Poskytoval gangu informace o případných obětech. Dostal pět a půl roku ve vězení a pokutu 100 tisíc korun. Stanislav Dobrovolný: Odešel na vlastní žádost do civilu dvanáct dní před tím, než ho policisté obvinili. Pracoval jako vyšetřovatel u hospodářské kriminálky. Rozsudek zněl tři roky ve vězení.

Odešel na vlastní žádost do civilu dvanáct dní před tím, než ho policisté obvinili. Pracoval jako vyšetřovatel u hospodářské kriminálky. Rozsudek zněl tři roky ve vězení. Eduard Slanina: Bývalý policista oslovoval vytipované oběti s požadavkem na zaplacení peněz a vyhrožoval těm, kteří nechtěli zaplatit. Měl přístup k informacím o trestních věcech případných obětí. Dostal sedm let vězení a peněžitou pokutu 600 tisíc.

Bývalý policista oslovoval vytipované oběti s požadavkem na zaplacení peněz a vyhrožoval těm, kteří nechtěli zaplatit. Měl přístup k informacím o trestních věcech případných obětí. Dostal sedm let vězení a peněžitou pokutu 600 tisíc. Lubomír Mokrý: Také několik let šéfoval policejní inspekci v Brně. Byl obviněný ze stejného činu jako Setvák a soud ho potrestal šesti lety vězení a pokutou 120 tisíc.

Také několik let šéfoval policejní inspekci v Brně. Byl obviněný ze stejného činu jako Setvák a soud ho potrestal šesti lety vězení a pokutou 120 tisíc. Radoslav Petr: U policie nikdy nepracoval. Podnikatel, který oslovoval oběti. Dostal sedm let vězení.

U policie nikdy nepracoval. Podnikatel, který oslovoval oběti. Dostal sedm let vězení. Roman Velecký: Také pracoval u policie, než ho obvinili. Podobně jako ostatní pomáhal dalším obžalovaným. Dostal šest let ve vězení a pokutu 250 tisíc korun.

Také pracoval u policie, než ho obvinili. Podobně jako ostatní pomáhal dalším obžalovaným. Dostal šest let ve vězení a pokutu 250 tisíc korun. Jaromír Šálek: Kontaktoval jednu z obětí, kterou si vytipovali. Dostal čtyři roky ve vězení a pokutu 200 tisíc.

Kontaktoval jednu z obětí, kterou si vytipovali. Dostal čtyři roky ve vězení a pokutu 200 tisíc. Roman Procházka: Byl vyšetřovatelem hospodářské kriminálky, dalším obžalovaným poskytoval informace ze spisů. Soudy mu vyměřily 5 let ve vězení a pokutu 100 tisíc korun.

Byl vyšetřovatelem hospodářské kriminálky, dalším obžalovaným poskytoval informace ze spisů. Soudy mu vyměřily 5 let ve vězení a pokutu 100 tisíc korun. Zdeněk Oláh: Nebyl policistou, gang ho využíval k zastrašování obětí. Za vydírání dostal tři roky za mřížemi.