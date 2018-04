Tobogan na budějovické plovárně prodlouží, plavcům změří i čas

„I jeho podoba bude jiná, měl by využít venkovního světla a uvnitř by to pak mělo být barevnější a veselejší. Také chceme, aby se měřila rychlost průjezdu s výsledným časem v cíli. Kamarádi pak mezi sebou budou moci soutěžit, kdo projede rychleji, a předhánět se,“ upozornil na zajímavosti nové atrakce Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice.

Radnice už vysoutěžila firmu, která výměnu a rekonstrukci provede. „Akce bude stát bezmála šest milionů korun,“ upřesnil náměstek primátora Petr Holický.

V červnu začnou přípravné práce ve venkovní části bez narušení provozu, pak se stavaři přesunou dovnitř, aby zvýšili nástupní věž, a nakonec vymění tubus toboganu. Vše by mělo být hotové v srpnu.

Letos je v plánu dále běžná údržba včetně výměny střešní lanové konstrukce za více než jeden milion korun. „Větší rekonstrukce střechy nás pak čeká pravděpodobně příští rok,“ navázal Novák.

Ředitel sportovních zařízení také ještě řeší reklamaci loňské výměny dlažby kolem velkého plaveckého bazénu. Ta se krátce po dokončení opravy na některých místech zvlnila, držela se v ní voda a spáry byly narušené.

Do konce dubna by měl mít s firmou vyjednané všechny detaily reklamačních prací, které provede rovněž při letní odstávce, jež by se letos neměla nijak mimořádně prodlužovat jako v minulých dvou letech.

Příští rok by se pak mohlo dostat na další velký zásah za několik desítek milionů korun. Místo restaurace má vzniknout saunový svět, který současné kapacity zdvojnásobí. K tomu by se v přízemí postavil menší bazén pro rodiče s malými dětmi. Saunový svět má mít pět oddělených částí, pro finskou, panoramatickou či solnou saunu.

Pro tuto úpravu se v areálu rozhodli i proto, že je už delší dobu saunování v Budějovicích stále oblíbenější, o víkendech dokonce současná kapacita přestává dostačovat. Ročně současné prostory navštíví přibližně 35 tisíc lidí, na celém plaveckém stadionu se jich protočí 230 až 250 tisíc.