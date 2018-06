Kritizované toalety řidičů prohlédli hygienici, kromě červů problém nevidí

Až sto tisíc korun jako bonus nabízí Dopravní podnik města Brna (DPMB) nastupujícím řidičům, aby je nalákal k řízení v hromadné dopravě. Vysoký náborový příspěvek je velké lákadlo.

Zcela opačný efekt ale mají nedůstojné podmínky, které je čekají na toaletách pro řidiče. Na jejich návštěvu potřebují především silný žaludek.

MF DNES na začátku června zmapovala toalety, jež mají k dispozici řidiči brněnské MHD na konečných zastávkách. Narazila na několik odstrašujících případů.

Týkalo se to zejména mobilních záchodů, kterých DPMB zajišťuje celkem čtrnáct a využívá je především při výlukách. Jedna taková budka se nacházela například na Tomkově náměstí. Nejenže to v ní zapáchalo, po nadzvednutí prkýnka nešlo přehlédnout klubko červů.

DPMB se proto minulý týden obrátil na Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje. „Problém jsme zjistili jen v tom, že tam byli červi. Jinak byla toaleta čistá, stejně jako okolí toalety,“ zhodnotila vedoucí oddělení hygieny práce Barbara Gazdíková. Dopravnímu podniku hygiena nařídila, aby budku dezinfikoval a deratizoval.

Záchody pravidelně kontrolujeme, tvrdí podnik i údržbáři

DPMB se hájí, že budky uklízí pravidelně. „Záleží na aktuálním znečištění sociálního zařízení jednotlivými uživateli, což v kombinaci s tropickými teplotami může způsobit problémy,“ omlouvá nepříznivý stav mluvčí DPMB Barbora Doležalová.

Dopravce se ale stará jen o několik toalet, údržbu dalších mobilních WC má na starosti firma Sebak. Ačkoli ani se stavem jejích záchodů nejsou řidiči příliš spokojení – zmiňují třeba budku u Olympie – společnost pochybení odmítá.

„Záchody kontroluji pravidelně a jsou čisté. Pokud se tam něco stane, třeba se někdo pozvrací, můžou nám zatelefonovat a my uděláme mimořádný servis,“ uvedla pracovnice Sebaku, která na údržbu dohlíží, avšak nepřála si zveřejnit své jméno.

MF DNES zkontrolovala i budku u zastávky Stránská skála, na Rakovci či v Purkyňově ulici. Ve všech případech to po úklidu volalo. Největší zápach pak byl na autobusovém nádraží Zvonařka, kde je na střešním parkovišti mobilní toaleta určená pro šoféry regionální dopravy.

Hygienici už nicméně nemají v plánu dělat další kontroly, pokud jim někdo vyloženě nedá podnět na konkrétní místo.

„Dopravní podnik se snaží. V současné době provádí úpravy toalet. Staví nové, řidiči v nich budou mít i třeba kuchyňku. Jen to bude nějakou dobu trvat,“ dodala Gazdíková z krajské hygienické stanice.

O zdraví se cestující bát nemusejí, ujišťují hygienici

DPMB má na konečných celkem 85 toalet, do jejichž údržby ročně investuje 3,3 milionu korun. Zato na konečných zastávkách regionální dopravy není sociální zázemí téměř žádné. Přestože odborníci z hygienické stanice uklidňují, že nedostatečně uklizené či úplně chybějící toalety s vodou se nerovnají ohrožení zdraví cestujících, kupovat si lístek od řidiče, který nemá možnost pořádně si umýt ruce, není příjemné asi nikomu.

Řešení je ale zřejmě zatím v nedohlednu. Situace připomíná začarovaný kruh: podle vedení kraje by se o zlepšení stavu měli postarat zaměstnavatelé a odboráři, podle zaměstnavatelů a odborářů vedení kraje.

„Měl by to řešit kraj, který by to měl stanovit jako součást výběrového řízení. Nemáme tiskárnu na peníze, abychom na všech konečných mohli platit nájem, údržbu a tak dále,“ poznamenal například šéf firmy Psota Znojmo Petr Chadim.

Jihomoravský náměstek pro dopravu Roman Hanák (ČSSD) minulý týden uvedl, že dal za úkol odborářům vytipovat v kraji místa, kde by potřebovali sociální zázemí, zatím se ale od odborů žádného návrhu nedočkal.

„V únoru jsme se přitom usnesli, že zmapování situace na konečných stanicích by měl dostat za úkol Kordis, neboť odboráři nepůsobí u všech dopravců a ani tam, kde ano, s námi dopravci nespolupracují,“ reagoval předseda krajských odborů Libor Weinstein.

Společnost Kordis jakožto koordinátor jihomoravské dopravy situaci skutečně mapuje. Výsledky zatím ještě nemá.

Podívejte se, jak vypadají toalety pro řidiče: