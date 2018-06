VIDEO: Špína, zápach i červi. Toalety pro řidiče MHD jsou katastrofální

Pro Dopravní podnik města Brna (DPMB) pracuje jako řidička už řadu let. Nedávno však zažila situaci, v níž se podle svých slov cítila trapně jako nikdy v životě. Způsobilo ji nedostatečně vyřešené sociální zázemí na obou konečných zastávkách linky, kterou ten den měla na starost. Na záchod si mohla odskočit pouze do mobilní budky bez vody a koše na odpadky.

„Neměla jsem ani kam vyhodit použité hygienické potřeby. Musela jsem je schovat do kapsy a potupně dát na druhé konečné do koše na zastávce, kde na mě hleděl plný ostrůvek lidí,“ popsala otřesný zážitek řidička, která si přála zůstat v anonymitě a z obavy o práci si nepřála ani zveřejnit, o jakou linku šlo.

A není to jediná stížnost. Nedávno mezi řidiči DPMB vyvolalo pozdvižení, když na nové konečné zastávce tramvaje číslo 4 na Úvoze museli kvůli opravě Údolní ulice začít místo klasických toalet chodit taktéž na mobilní záchod. Sice mají možnost odskočit si i do blízké budovy VUT, podle oslovených řidičů na to však nezbývá čas. „Navíc toitoiky nejsou osvětlené, takže potmě není nic vidět,“ upozornila řidička.

Toalet pro šoféry má dopravní podnik celkem 85, z toho 14 mobilních a 71 stálých. Na jejich správu a údržbu vynakládá 3,3 milionu korun ročně. Další desítky tisíc stojí odstranění škod po vandalech.

MF DNES se na některé konečné zastávky vyrazila podívat a zjistila, že problematické není jen sociální zázemí na Úvoze.

V budce na Tomkově náměstí se v záchodové míse dokonce hemžili červi. Na Rakovci u přehrady, kde jsou pevné toalety, sice tito tvorové nebyli, přesto to tam po úklidu přímo volalo. A posprejovaný zevnějšek celkovému dojmu rozhodně nijak nepomáhal. Obdobně nevzhledná a posprejovaná je zvenčí budka na konečné tramvaje číslo 10 na Stránské skále. Alespoň to uvnitř nezapáchalo jako jinde.

O toalety a pořádek v nich se starají pracovníci najaté firmy. Podle smlouvy s dopravním podnikem je umývají podle četnosti využití. „Snažíme se dělat vše, co je v našich silách, aby to bylo v pořádku. Některé záchody modernizujeme, letos třeba na zastávkách Ečerova a Štefánikova čtvrť. Někde to ale zatím musíme řešit provizorně toitoikami,“ uvedl ředitel DPMB Miloš Havránek.

Neudržované a nedostatečné sociální zázemí komplikuje práci zejména řidičkám. Ostatně záchody mnohdy pocházejí z doby, kdy přepravu cestujících zajišťovali pouze muži.

Dnes však tramvaje, autobusy a trolejbusy v Brně řídí 177 žen, o rozdělení na pánskou a dámskou část toalet si ale můžou nechat jen zdát. Nebo jako v případě Technologického parku musí žena projít přes pisoáry - muži i ženy zkrátka mají jedno společné WC.

Bez WC 9 z 10 konečných v kraji

Přestože brněnští řidiči s hygienickými podmínkami příliš spokojení nejsou, uznávají, že se vedení podniku alespoň částečně snaží situaci řešit. A že v případě nutnosti si mají vůbec kam odskočit.

„Mnohem větší problém je v tomto směru v regionální dopravě řízené společností Kordis, kde záchody a sociální zázemí není na 90 procentech konečných,“ poukázal šéf krajských odborů Libor Weinstein.

„Bez dvou balíků navlhčených ubrousků a PET lahve s čistou vodou neexistuje, abych šla do práce. Po hodině a půl přijedu do Brna a můžu si odskočit na parkovišti nad nádražím Zvonařka do budky, kterou využívá dalších 600 řidičů,“ řekla řidička Eva z ČSAD Kyjov.

Mobilní WC zařízené dopravní firmou Tourbus na Zvonařce bylo skutečně spolu s tím na Tomkově náměstí v nejhorším stavu. Na pisoáru i na záchodovém prkýnku se držela špína, k tomu otřesný zápach. Řidiči sice mohou využít i veřejné toalety na autobusovém nádraží nebo zajít do Vaňkovky, v obou případech za to však musejí zaplatit.

Firma Kordis, jež v kraji dopravu koordinuje, tvrdí, že sociální zázemí řidičů není její starost. „Je to záležitost výhradně dopravců jako zaměstnavatelů, a ne Kordisu nebo kraje,“ reagoval mluvčí společnosti Květoslav Havlík.

Přesto zaměstnavatelé házejí vinu hlavně na kraj s tím, že by od něj měli dostat více peněz. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Romana Hanáka (ČSSD) je ale chyba jinde. „Asi před tři čtvrtě rokem jsem odborářům řekl, ať vytipují konečné v kraji, kde by bylo potřeba sociální zázemí udělat. Doteď jsem žádný seznam neviděl,“ ohradil se Hanák.

Máte podobnou zkušenost, na kterou byste chtěli upozornit? Pište na dominika.hromkova@mfdnes.cz.