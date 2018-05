Z výstavy zmizela koláž od TMBK. Obraz je na benzince, napsali zloději

Koláž zmizela ve středu večer.

„Okolo půl dvanácté se objevil první člověk, který vzal obraz ze zdi. Viděli jsme ho a chytili. O chvíli později se to stalo znovu. Jeden hlídal venku, druhý vběhl dovnitř, popadl obraz a oba utekli,“ popsal incident provozovatel Kampy Petr Znoj.

V reakci na to zveřejnil klub na své facebookové stránce vyjádření.

„Celá krádež je natočená na bezpečnostní kameře a záznamy má k dispozici Policie ČR a je jen otázkou času, kdy policie oba pachatele ztotožní. My identitu pachatelů známe. Touto cestou bychom je chtěli vyzvat, aby nám obraz vrátili. V případě, že nám ho vrátí do pondělí, jsme ochotni stáhnout trestní oznámení a vyřešit to jinou cestou. Jestliže nám obrazy do pondělí osobně nepřinesou zpátky, bude muset konat Policie ČR,“ stojí v něm.

Na pumpě obraz vyzvedla policie

Na příspěvek reagovaly desítky lidí. „Ty lidi se snad nikdy nezmění. Držím palce, ať se vše najde a jen se daří,“ komentoval ho například student Jihočeské univerzity Tomáš Kochánek.

Pachatelé se nakonec rozhodli pod tlakem jednat. V neděli kontaktovali provozovatele Kampy.

„Přišel mi e-mail, že je obraz k vyzvednutí na benzince u Kauflandu. Pak mi dotyčný poslal tu stejnou zprávu na Facebook, kde se podepsal jako Tomio Ukamura,“ popsal Znoj.

Koláž, která z výstavy Tomáše Břínka zmizela, totiž znázorňuje politika Tomia Okamuru, jak drží kouzelné sluchátko z pohádky o Machovi a Šebestové.

Petr Znoj ale v neděli nebyl v Českých Budějovicích, a tak kontaktoval policii, která na místo přijela, obraz vyzvedla a případem by se měla zabývat.

„Policisté obraz skutečně vyzvedli, nyní je na služebně. Případ jsme zaevidovali a vedeme ho jako přestupek, protože hodnota obrazu byla vyčíslena na tři tisíce korun. Za přestupek proti majetku je v případě prokázání viny možné uložit pachateli pokutu až ve výši 50 tisíc korun,“ sdělila policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.

Další postup teď provozovatelé klubu zvažují. „Chtěli jsme to vyřešit osobně, ale oni se nepřihlásili, takže uvidíme,“ dodal Znoj s tím, že bude pachatele kontaktovat.

Pro studentský klub to nebyl první podobný případ. „Bohužel se nám tu opakuje rok stará situace, kdy stejnému umělci u nás ukradli dokonce pět obrazů. Je to velká ostuda a nehoráznost, jak se někteří naši hosté chovají. A nejde jen o středu. Koupili jsme dvacet dek, aby hostům večer na zahrádce nebyla zima, po měsíci nám zbyly tři. Z venkovní zahrádky nám chybí osm židlí. Pivovar už nám odmítá poskytovat sklo, protože jeho ztrátovost je obrovská,“ píše se v facebookovém příspěvku, na který zareagovaly přes dvě stovky lidí.

„Víme, že většina z vás se u nás chová slušně, má to u nás ráda a tohle by si nikdy nedovolili, toho si moc vážíme, ale bohužel pár jedinců to kazí nám všem,“ dodali provozovatelé.