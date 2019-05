Při střetu dodávky s autobusem MHD se na Zlínsku zranili čtyři lidé

Nehoda se stala kolem půl jedné odpoledne na křižovatce silnice I/55 a komunikace vedoucí do otrokovické části Bahňák.

Dodávka jedoucí od Otrokovic směrem do Tlumačova po silnici I/55 narazila do boku a zadního kola autobusu, který vyjížděl z vedlejší silnice od Štěrkoviště a odbočoval vlevo směrem do Otrokovic. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče autobusu negativní.

Vážně zraněného řidiče dodávky museli hasiči vyprostit, protože zůstal po nárazu zaklíněný ve voze.

„Pacienta jsme předali do péče záchranářů,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.



V autobusu cestovalo zhruba třicet lidí. Záchranáři do zlínské Baťovy nemocnice převezli tři z nich. Jeden člověk má středně těžké zranění, dva jsou zranění lehce.



Podle předběžných informací nehodu zřejmě zavinil řidič autobusu.

„Vjížděl z vedlejší komunikace na hlavní silnici. Vyšetřování ale pokračuje,“ uvedl policejní komisař Petr Jaroš. Řidič autobusu patrně nedal přednost přijíždějící dodávce.



Podle mluvčího Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice Vojtěcha Cekoty havaroval dvanáctimetrový autobus Iveco Urbanway vyrobený v roce 2017. Vozidlo jelo na lince 55.