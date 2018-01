Tlaková vlna nám poničí domy, obávají se lidé. Komín navrhují rozebrat

A právě o způsob odstranění komína se v Chrastavě vedou spory. „V platném stavebním povolení stojí, že komín se má rozebrat s ohledem na bezpečnost okolních domů ručně. A najednou si firma požádá o odstřel. Jasně, je to levnější. Jenže my máme dům třicet osm metrů od komína, který je vysoký padesát metrů. Bojíme se, co se stane, co udělá tlaková vlna,“ upozorňuje jeden z místních Jiří Žďárský.

Petici proti odstřelu podepsali téměř všichni obyvatelé Nádražní ulice a dalších přilehlých domů.

„Od areálu Bremi nás dělí jen silnice. Máme tu zubní ordinaci a v ní drahé přístroje, rentgeny. Bojíme se, aby je neponičil buď prach z odstřeleného komína nebo ta rána, až to spadne. Domy jsou tu poničené ještě od povodní v roce 2010,“ přidává se místní zubařka Eva Zatočilová.

Její slova potvrzuje sousedka Věra Reichlová. „Máme dům obehnaný ocelovými táhly, je popraskaný od povodní. Pokud budou komín odstřelovat, bude to hrozná rána, mohou se objevit další praskliny,“ říká.

Petice proti odstřelu má investora a stavební úřad přimět, aby se držel původního plánu. Demoliční firma Perena ale už požádala báňský úřad o povolení k odstřelu.

„Při postupném rozebírání komínu by prašnost z této výšky zasáhla nejen okolní domy, ale rozptýlený prach by mohl zasáhnout i střed města. Uděláme vše pro to, aby odstřel způsobil co nejmenší otřesy,“ uvedl jednatel firmy František Drešer.

Městu odstřel komína nevadí

Odstřel nevadí ani městu. „Pokud báňský úřad odstřelení povolí, nebudeme mít námitek. Jde o mnohem rychlejší způsob odstranění komína než jeho rozebírání. Kdyby odstřel měl ohrozit bezpečnost kohokoli, tak úřad povolení určitě nevydá. Zatím není nic rozhodnuto,“ sdělil starosta Michael Canov.

To se ale lidem nelíbí. „Přijde mi, že zdejší stavební úřad jde firmě na ruku. Povolení k odstřelu nemají, ale už tam navážejí suť na ochranný val kolem komína, už se do něj i něco navrtávalo. A stavební úřad mlčí. Jen chceme, aby se dodržovalo platné stavební povolení. Také nám vadí, že tam demolice probíhá i o víkendech, přitom povolení mají jen na pracovní dny, ruší nás to,“ říká Jan Klus, další z místních, který petici podepsal.

Protestujícím vadí i celkový záměr přeměny areálu bývalé textilky na nové výrobní plochy. Převážnou část by měla zabrat firma Wassa s výrobou lepenkových obalů.

,„Výška nové budovy má být dvakrát taková, než byla dnes. Zastíní to celou Nádražní ulici, nepůjde sem světlo. Navíc je to v zátopové zóně a ještě uprostřed bytové zástavby, bude tu jezdit spousta kamionů. To je šílenost. U nájezdové rampy do továrny stojí mateřská školka,“ tvrdí Gabriela Žďárská.

Jiní obyvatelé města ale přeměnu areálu vítají. „Buďme rádi, že zmizí z areálu ty hnusné stavby a lidi dostanou práci. Má tam vzniknout dvě stě pracovních míst,“ uvedl na diskuzním fóru města Petr Tlach.