Těžaři se po zimě vrátili do šumavských lesů. Kácí u tras pro turisty

Dvě třetiny už stihli odklidit, v lesích v okolí Stožce ale stále čeká 40 tisíc kubíků dřeva na odvoz. Stromy popadané při loňských bouřích těžili lesníci na Šumavě celou zimu, od poloviny března se navíc vrátili i do oblastí atraktivních pro turisty.

Ti se budou moci na jaře vrátit i do míst, která byla kvůli nebezpečí pádu stromů od loňského podzimu uzavřená - na Medvědí stezku či do okolí Plechého.

„Pracovali jsme po celou zimu tam, kde to dovolily podmínky. Takže jsme se vyhýbali jen územím opravdu nepřístupným a okolí stop pro běžkaře. Díky teplému týdnu na začátku března jsme se dohodli se starosty Nové Pece a Stožce na tom, že nemá smysl bílou stopu dále udržovat. Takže jsme se mohli vrátit o čtrnáct dní dříve na místa, která jsme ponechali tři měsíce turistům. Díky tomu nás budou méně tlačit zákonné termíny pro zpracování dříví,“ říká náměstek Správy NP Šumava Jan Kozel.

Na místech polomů našli lesníci o něco více poškozených stromů, než se očekávalo po prvních sčítáních. Na jejich zpracování ale ještě mají dva a půl měsíce času.

„Další vichřice, které se Českem v zimě prohnaly, se naštěstí Šumavě vyhnuly. Takže nám práce výrazně nepřibyla. Neobnovovali jsme proto ani zákazy vstupu do některých oblastí, které platily tři měsíce. Samozřejmě, dále trvá doporučení pro turisty, aby se okolí Schwarzenberského kanálu vyhýbali, protože se tam pohybuje těžká technika,“ podotýká náměstek.

Těžaři ale spoléhají i na to, že každý duben je na Šumavě měsícem odpočinku. V období mezi koncem zimní sezony a začátkem jara využívají i majitelé hotelů a penzionů k odpočinku, takže právě v dubnu je na horách nejméně turistů. A až se v květnu vrátí, měly by už být polomy odklizené.

„Sníh už byl stejně špatný, takže nebylo proč stopy dál udržovat. I když pár centimetrů ještě napadlo, není to tak silná vrstva, aby ještě něco změnila. Myslím, že se letošní zimní sezona povedla a byla dlouhá dostatečně. Pro nás je samozřejmě dobře, že by se mohlo podařit stromy odklidit včas i z míst, která byla na podzim uzavřená, a že se na ta místa budou moci vrátit turisté,“ míní stožecká starostka Drahomíra Stanžovská.

Nutnost odklízení kalamitami poškozeného dřeva ovlivní i způsoby těžby v národním parku. Stejně jako vloni, i letos se budou lesníci zaměřovat především na nutné kácení poškozených stromů.

„Plánovaných těžeb bude jen málo, a to především kvůli výchovným zásahům v některých lesích. Většina těžeb bude nahodilých. Jakmile skončíme s odstraňováním škod po vichřicích, očekáváme, že se pustíme do těžeb kůrovcem napadených stromů. Podle našich odhadů by mělo být kůrovce zase o něco více než v předchozích letech, ale to se samozřejmě nedá takhle dopředu odhadnout,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Cena dřeva půjde zřejmě dolů

Kůrovcová kalamita loni decimovala oblasti v nížinách, především na severní Moravě. V jižních Čechách trápí dlouhodobě například lesy na Písecku, Strakonicku nebo Jindřichohradecku. Ve vyšších polohách Šumavy byla situace klidnější, i když i tam už loni zaznamenali více napadených stromů.

V některých měsících tak měl i národní park problémy s odbytem dřeva, kterého bylo na trhu příliš a pily ho nestačily zpracovávat.

„Už od října je ale situace příznivější. My jsme navíc prodávali hlavně dřevo z polomů, o které byl větší zájem, než o dřevo napadené kůrovcem. V prvních dvou letošních měsících byla situace také příznivá. Máme ale signály, že mezi dubnem a červnem by mohlo na trhu dřeva zase přibývat, což souvisí znovu se zvýšením kůrovcových těžeb. A zřejmě budou znovu klesat i výkupní ceny,“ dodal náměstek Jan Kozel.