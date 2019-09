Vejde se k nám i spoutaný fanoušek, ukázali policisté v Tetris challenge

16:12

Neprůstřelné vesty, štíty, obušky, zbraně. Ale také žebříky, skládací lavice a stoly. Plus jeden fotbalový fanoušek. Zlínští policisté se připojili k celosvětové výzvě Tetris challenge a ukázali, co všechno se vejde do jejich vozů.