Terminál v Broumově už není bludištěm, vedle zbylo omšelé nádraží

Původní autobusové nádraží, které stojí hned vedle, je již hodně zanedbané a především patří jednomu z dopravců - ČSAD Ústí nad Orlicí, který by toho mohl v soutěži využít.

„Minulé vedení kraje nás, ale také Vrchlabí, Hostinné, Rychnov nad Kněžnou nebo Špindlerův Mlýn vyzvalo k vyřešení situace, kdy jedna ze společností provozující dopravu v regionu je zároveň majitelem autobusového nádraží a může si stanovit libovolnou cenu za vjezd na terminál. Byl by to problém z pohledu transparentních nabídek v plánovaném tendru na dopravce. Firma by měla konkurenční výhodu,“ vysvětluje starosta Broumova Jaroslav Bitnar (Volba pro Broumov).

Radnice se podle něj pokusila koupit staré autobusové nádraží, ale firma si řekla za pozemky 11 milionů korun. Proto se město raději poohlédlo v okolí vlakového nádraží a koupilo je levněji od Českých drah a soukromé firmy.

Konec trubkového zábradlí

„Celkové náklady za terminál dosáhly na konečnou částku 21 milionů korun. V ní jsou započítány náklady na výkup pozemků, pořízení projektové dokumentace, samotnou stavbu, stavební dozor a výsadbu zeleně. Z dotací město získá zpět 17,8 milionu,“ říká starosta.

Politici z radnice či kraje se sešli při stříhání pásky 27. června. Dopravci CDS Náchod a P-Transport představili na ukázku moderní autobusy, ale zájemci si mohli prohlédnout také veterán Škoda 706 RTO.

Vzniklo zastřešené nástupiště s přímým přestupem mezi vlakem a autobusy. Výška nástupiště je přizpůsobena i pro osoby s omezenou pohyblivostí. Sloužit budou nové lavičky a informační systém. V dosahu je i dost parkovacích míst pro auta a stojany na kola. Po prázdninách se otevřou nové toalety.

„Teprve praxe ukáže, jak se nový terminál osvědčí. Je oproti vedlejší ploše, kterou jsme si dosud pronajímali od vlastníka a udržovali ji, třetinový. S tím nyní končíme,“ říká dopravní ředitel CDS Náchod Robert Patzelt.

Podle Radima Prokopce z P-transportu bude nový terminál přehlednější pro přestupování. Původní autobusové nádraží se vyznačovala mnoha metry trubkového zábradlí a připomínalo spíš překážkovou dráhu.



Co bude se zanedbanou plochou?

Kraj určil, že z terminálu budou odjíždět všichni dopravci, takže se tam stěhuje i majitel původních stanovišť. Co však bude se zanedbanou plochou, neví.

„O modernizaci pozemku neuvažujeme. Nabízeli jsme panu starostovi, že postavíme odbavovací halu a zmodernizujeme nádraží jako v jiných městech. Ale naznačil nám, že o to nemá zájem, že si požádá o dotaci na druhé nádraží. V současné době by plocha mohla sloužit jako parkoviště pro kamiony a autobusy,“ míní Petr Král ze společnosti ICOM transport, pod nějž spadá i ČSAD Ústí nad Orlicí, majitel pozemku.