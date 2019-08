Terezín potřebuje miliardy. Stát se musí postavit čelem, říká hejtman

Krajem a radnicí založené sdružení Terezín – město změny, kterému se podařilo do záchrany vojenských památek díky dotacím investovat téměř půl miliardy, končí svoji činnost příští rok v červenci. Opravila se dělostřelecká kasárna, jízdárny a okolí Litoměřické brány, části obranné linie Retranchement 5 a Kavalír 2.

Tyto zrekonstruované památky z konce 18. století nyní ročně navštíví 25 tisíc turistů. Co ale bude s dalšími objekty?

„Činnost sdružení musí pokračovat. Ukončení by mělo nedozírné následky. Nejspíše by hrozilo uzavření těchto památek a tím pádem zmaření předchozích investic do rozvoje cestovního ruchu a památek,“ varoval ředitel sdružení Miloslav Kubíček.

Nejde o formalitu, sdružení vzniklo na omezený čas, aby získávalo peníze od státu a z různých evropských dotačních titulů. Teď je nutné, aby opravu památek patřících Terezínu někdo financoval dál.



Rada hejtmanství chce do konce roku rozhodnout, zda kraj koupí čtyři opravené domy. „Mohla by vzniknout příspěvková organizace kraje, která by je převzala. A je nutné začít jednat se státem, aby se k městu Terezín postavil čelem,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Terezín má pohnutou historii, za druhé světové války zde nacisté zřídili židovské ghetto a v Malé pevnosti byla věznice gestapa. To vše fakticky v jedné z nejdokonalejších vojenských pevností Evropy postavené v letech 1780 až 1790.

Ve městě po porevolučním odchodu armády žijí dva tisíce lidí. Cestovní ruch roste, a nejnavštěvovanější památkou i celého kraje je Památník Terezín, kam každoročně zavítá kolem 300 tisíc lidí.

Jenže autobusy přijedou a odjedou, návštěvníky se nedaří přilákat na delší pobyty a ostatní památky. V minulosti žádné plány na rozvoj města nevyšly. Měla zde být z dotací EU postavena univerzita nebo v bývalé vojenské nemocnici administrativní a školicí Centrum translační biomedicíny.

Město také usilovalo o zápis výjimečné vojenské pevnosti na prestižní seznam UNESCO, ale podařilo se to dříve obdobné pevnosti ve Francii, takže plán je zatím neprůchozí.

Opozice versus vedení kraje

Podle krajského radního Martina Kliky (ČSSD), který je nyní předsedou správní rady sdružení, se mohlo za dobu jeho činnosti udělat mnohem víc. „Předložil jsem materiál do rady, aby vznikla příspěvková organizace kraje, protože problém se musí řešit. Bohužel, některým kolegům se to nelíbí,“ řekl Klika.

Podle opozice jsou prioritou kraje jiné problémy než financování záchrany Terezína, například malé nemocnice. „Chápu, že na tom Terezín není dobře, ale měl by se o to postarat stát. Není rolí kraje, aby zachraňoval jedno město na úkor jiných měst a hlavně potřeb, které má pro občany řešit kraj,“ upozornil krajský zastupitel a starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS).

Terezín má roční rozpočet zhruba 50 milionů, což nestačí na spoluúčast v dalších dotacích. Opravu potřebuje dalších devatenáct historických budov. Jen záchrana obrovského komplexu Žižkových kasáren v havarijním stavu se odhaduje na miliardu korun.

Ministerstvo: Prostředky jsou, hlaste se

Podle ministerstva kultury město může čerpat dotace z programu Restart, Regenerace městských památkových rezervací, Havarijního programu a lze žádat i o zařazení do Programu záchrany architektonického dědictví.

„Terezín ministerstvo dlouhodobě podporuje. Je připraveno své aktivity koordinovat s dalšími ministerstvy v návaznosti na vznikající strategický plán rozvoje města,“ podotkla mluvčí ministerstva Petra Hrušová.

Na tuto studii město může získat podle ministerstva pro místní rozvoj dva miliony korun. „V současnosti probíhá hodnocení žádosti o dotaci,“ přiblížil mluvčí resortu Vilém Frček.



VIDEO: Prohlídka ukazuje ztracená zákoutí Terezína Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Město již schválilo vznik pracovní skupiny Terezín 2030, která má připravit urbanistickou a architektonickou soutěž. Jejím výsledkem budou návrhy řešení rozvoje a oživení města.

Dotační tituly podle místostarosty Martina Paly (ANO) město hledá řadu let. „Rozpočet města je zhruba 50 milionů korun, na opravy zůstává 1,5 milionu korun. Bez pomoci kraje nebo státu si nedovedeme představit další budoucnost opravených objektů města. Nejdůležitější je zajištění ochrany proti povodním a záchrana chátrajících historických objektů,“ poznamenal místostarosta.

Město nečekaně řeší i další problém, totiž zachování policejní stanice. „Město o její záchranu usiluje z mnoha důvodů. Vlastní majetek přibližně za tři miliardy korun, což je zhruba stejně jako Litoměřice. Návštěvnost města je díky židovskému ghettu a Malé pevnosti přes 300 tisíc turistů a Památník Terezín patří mezi pět nejvýznamnějších měkkých cílů potenciálního teroristického útoku,“ zmínil Pala, podle kterého ve městě také roste kriminalita.