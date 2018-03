VIDEO: Zmrzlý vodopád přilákal tisíce lidí, děti si odnášely rampouchy

Jedno auto za druhým se otáčí na parkovišti v Údolí u Nových Hradů. „Prosím vás, vy už odjíždíte?“ povytáhne okénko jeden z řidičů a dívá se na rodinu, která skládá do kufru auta věci.

Jedinou možností, jak si najít místo, je počkat, až někdo jiný odjede. Všechna nejbližší parkoviště včetně toho u hlavní brány jsou beznadějně plná.

Na první pohled to vypadá, jako kdyby se u Nových Hradů konala velká slavnost, kam přijela opravdu početná honorace z celých jižních Čech.

Rodiče táhnoucí za sebou děti na bobech, zamilované páry, senioři s trekovými holemi, sportovci na elektrických koloběžkách a pejskaři. Ti všichni míří po naučné stezce kolem Hamerského mlýna, Lázniček a zříceniny Modrého domku ke svému cíli. K téměř zamrzlému vodopádu v Terčině údolí.

Od parkoviště jsou to zhruba jen dva kilometry, což je ideální procházka, když je venku okolo minus dvou stupňů Celsia. Pod nohama křupe sníh a led na říčce Stropnici napovídá, že se dočkáme zamrzlých rampouchů na nedalekém vodopádu jako v minulém roce.

Děti si domů nosily rampouchy

„To je krása, jak to takhle může zamrznout, viď?“ pronáší žena stojící u vodopádu ke svému partnerovi, který třímá v ruce fotoaparát a snaží se najít ten nejlepší úhel, z jakého by jej zvěčnil.

Před zmrzlou krustou, pod níž je slyšet zurčící vodopád, stojí střídavě hloučky lidí.

„Dnes se mi sem ani moc nechtělo, ráda sem vyrážím, když je tu méně lidí, trochu to kazí atmosféru. Ale jinak to tu máme moc rádi, pravidelně sem jezdíme na výlet v každém ročním období. Je to naše oblíbené místo, v okolí třeba vyrážíme ještě na Žumberk,“ říká nadšeně Alena Šejdová z Českých Budějovic, drobná žena ve sportovní zářivě žluté bundě, která do Terčina údolí dorazila s partnerem.

Někteří sem přijeli i z větší dálky. „Čekal jsem, že bude zamrznuto, protože už jsem to viděl v televizi. Vlastně kvůli tomu jsem tady, loni jsem o tom nevěděl. Vyrazil jsem si na výlet sám vlakem ze Soběslavi a pak sem dojel autobusem,“ přiznává dvaadvacetiletý Daniel Šustr.

Většina oslovených návštěvníků Terčina údolí sem přijela díky tomu, že o místě slyšela z médií. „Dnes ráno jsme to viděli v televizi a hned jsme sem vyrazili. Nejsme tu poprvé, ale v zimě jsme to ještě nezkusili. Je tu nádherně, nemůžeme se vynadívat,“ líčí s úsměvem Lenka Vacková, která sem s dětmi přijela z Českého Krumlova.

Ti nejmenší zkoumají ledové rampouchy a někteří si je odnáší i domů. Moc dní na obdivování krásné ledové scenérie už ale Jihočeši nemají. V následujících dnech se mají denní teploty držet nad nulou.