Náchod koupí ruinu Tepny, místo plánovaných obchodů chce novou čtvrť

Protože město zároveň kupuje i platné územní rozhodnutí na zamýšlené obchodní centrum, starosta ho hodlá zrušit.



„Za tři měsíce budou volby a nebylo by vhodné zavazovat nové zastupitelstvo nějakým nevratným krokem. Po debatě s vámi zastupiteli a odbornou veřejností, projektanty, bychom zadali paramentry pro architektonickou soutěž, která by splňovala požadavky potřeb obyvatel města, kteří v něm žijí,“ řekl na pondělním zastupitelstvu starosta Jan Birke (ČSSD) k budoucímu využití pozemků.



Ruiny továrny vzbuzují u místních velkou nelibost, protože na místě leží od konce roku 2013, ale velká debata se už mezi zastupiteli nestrhla. Vše bylo předjednáno. Jen jediný zastupitel se zdržel, ostatní souhlasili s koupí a nakonec si i zatleskali (čtěte též Náchod může koupit ruiny Tepny).



„Jako Náchoďák jsem rád, že konečně trosky zmizí a bude čisto. Proto zvednu ruku pro návrh nákupu pozemků v Tepně, ale přiznám se, že ne s velkým jásotem. Je na to pozdě, ale když si vzpomenu na dobu před třemi lety, tehdy to vypadalo, že tam vznikne něco, co by vyřešilo dnešní problém a město mohlo ušetřit zmíněnou částku. Vzniklo by nákupní centrum, které tehdy nevadilo devadesáti procentům obyvatel, bylo by to vyčištěné, mohlo tam něco stát a město mohlo mít peníze. Třeba bychom se dnes mohli bavit o tom, že koupíme druhou část Tepny,“ namítl František Majer (bezp. za STAN) a litoval, že odpůrci blokovali stavbu.

Developer slevil na částku 1 800 korun za čtverečný metr. Starosta ujišťoval, že i když město získává územní rozhodnutí na hypermarket, obchodní galerii a parkoviště, nevyplynou z toho závazky. Ani úvěr město výrazně nezatíží.

Aktivisté a Zelení ve městě vyvolali v roce 2014 referendum o marketech, ale k němu přišlo málo lidí.