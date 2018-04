Teplice plánují zkulturnění zanedbané a problémové části Trnovan

„Jde o jedno z přístupových míst do města, které je v žalostném stavu. Víme, že struktura obyvatel je zde problematičtější a navíc jsou tu zákoutí, kde se scházejí různé živly. Proto chceme celý prostor zpřehlednit a otevřít. Chceme, aby místo bylo udržovatelnější, bezpečnější a čistější,“ vysvětlil náměstek primátora Hynek Hanza.



Studie rozděluje uliční prostor na zóny pro tranzitní, obslužnou a cyklistickou dopravu i na prostor pro chodce. Navrhuje nové dopravní uspořádání v ulici Antala Staška s navýšením počtu parkovacích míst a nabízí i architektonické řešení soukromých budov.

„Ještě na jaře chceme svolat jednání s jejich majiteli a uvidíme, co na to řeknou. Věříme, že jedno může vyvolat druhé. Pokud se jim okolí jejich staveb zlepší, mohou se přidat a říci, že zainvestují do úprav svých budov,“ uvedl Hanza.

S tím ale nesouhlasí opoziční zastupitel Jakub Mráček.

„Zajímalo by mě, kdo bude za město s majiteli jednat a co jim za to nabídne. Osobně to považuji za čistě předvolební tah. Zdá se mi, že to jsou za peníze daňových poplatníků jen hezké obrázky do novin a na Facebook,“ podotkl Mráček.

Studie bez soutěže vadí opozici

Za studii, kterou vypracovala teplická architektonická kancelář Mise, město zaplatilo 193 tisíc korun. Opozici vadí, že nebyla součástí rozpočtového výhledu a radnice na ni nevypsala žádnou soutěž.

„Na to upozorňujeme dlouhodobě. Soutěž jsme chtěli i na řadu dalších projektů, třeba na pomník Julia Payera či zimní stadion, a vždy jsme s tím byli vyhození. Že prý je to zbytečné,“ přiblížil Mráček.

Město se podle Hanzy obrátilo na architekty, se kterými spolupracuje dlouhodobě. „Jsou z Teplic a znalí místní problematiky. A rozhodně nejde o předvolební tah,“ prohlásil Hanza.

„Každý rok řešíme podobný větší záměr, ať už to bylo koupaliště, nebo modernizace městské hromadné dopravy. Snažíme se do všech částí města vrátit život a zrovna na Trnovany se v posledních letech zaměřujeme výrazně. Byl bych nerad, kdyby se zde dále stupňoval pocit, že se jedná o nebezpečnou lokalitu,“ dodal náměstek primátora.