Před bezdomovci z blízké ruiny chrání školu v Teplicích dvoumetrová zeď

„Zeď jsme nechali postavit z bezpečnostních důvodů, jako fyzickou zábranu. Má ochránit parkovou část Havlíčkových sadů a přístupovou komunikaci do obchodní akademie,“ vysvětlil primátor Teplic Hynek Hanza.

„Je pro nás důležité, aby děti neměly možnost vniknout do objektu, a aby z něj naopak různá individua nevylézala směrem ke škole,“ dodal primátor.

Skelet nedostavěné lázeňské ubytovny, jenž měla nabídnout až 200 lůžek pro zdravotnický personál, hyzdí Teplice už třicet let.

Do objektu chodí bezdomovci i narkomani a často zde zasahuje městská policie.

V minulosti tu dokonce na jednoho z pobudů spadlo kamení a při převozu do nemocnice zemřel. Další žena pak spadla do výtahové šachty a vážně si poranila páteř.

„S ruinou v Mlýnské ulici je to složité. Zbourat ji nemůžeme, protože nesmíme sáhnout na cizí majetek. Demolici by musel někdo nařídit, ale stavební úřad ji nepovolí, protože neví, kdo je vlastníkem. Objekt existuje jen fyzicky, ale ne právně. Není zapsán v katastru a v podstatě nemá vlastníka,“ podotkl Hanza s tím, že v minulosti budovu vlastnila firma, která ale zanikla.

„Řešíme to s právníky a snažíme se, aby se k objektu přihlásil stát a zdemoloval ho. To se ale stane nejdříve v roce 2024. Tak dlouho čekat nechceme a proto jsme jednali i s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten dohledal, že objekt kdysi patřil do účetní struktury společnosti, jež byla zlikvidována,“ popsal situaci primátor.

„Nyní čekáme na rozhodnutí rejstříkového soudu, jestli obnoví tu společnost a určí likvidátora, aby měl stavební úřad možnost s někým jednat, pokutovat a podobně,“ doplnil Hanza.

Novou zeď u objektu mezitím někteří Tepličané na sociálních sítích přirovnávají ke „slavnější předchůdkyni“ v Matiční ulici v sousedním Ústí nad Labem.

Tam měla zeď před 20 lety oddělit lidi z rodinných domů od sociálně vyloučených obyvatel žijících ve zdevastovaných činžovních domech. Nakonec zde ale stála jen měsíc a 11 dní, poté ji využili v zoo.

Tak to vypadá u zdi v Matiční ulici (17. 9. 2018)

„Matiční II. Level Teplice,“ napsal k fotografii zdi na Facebooku František Beránek. Další diskutující pak naznačili, že zeď problém nevyřeší.

„Včera jsem tam procházel a přeskakují to jako kobylky. Takže vyhozené peníze,“ myslí si Ladislav Mencl. „Dokud ta budova nebude srovnána se zemí, tak nepomůže nic! Je to ostuda Teplic,“ přidala se i Petra Krejčová.

Faktem je, že se Teplice před časem podobné ruiny zbavit dokázaly, kdysi věhlasný hotel Imperátor z roku 1912, který stál v Trnovanech a také 30 let chátral, nechala radnice zbourat loni v březnu. „Tam byl ale známý vlastník, takže to bylo jednodušší,“ vysvětlil primátor.