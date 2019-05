Zahájení lázeňské sezony v Teplicích zpestří víc žánrů i léčivé koupání

Program Zahájení 865. lázeňské sezony v Teplicích Sobota 25. května Scéna u Ptačích schodů

13:00 Michal Kindl & band

14:30 Zastodeset

16:00 Poletíme?

17:30 Honza Křížek a skupina

19:00 XIII. století

21:00 Xindl X Scéna za domem kultury

13:15 The Doors Revival

14:45 Vitacit

16:15 Vltava

17:45 Th!s

19:30 George Michael Tribute Band

21:15 Groove Army Scéna na zámku

13:00 Ondřej Fencl & Hromosvod

15:00 Cirkus Problem

17:00 Reggiment Michala Šepse

19.00 En.Dru

21:00 Boogie Boys Scéna na náměstí Svobody

9:30 Idio & Idio

11:15 Petra Börnerová Trio

14:00 Deviant

15:30 Petr Kadlček Trio

16:45 Black Sabáka

18:00 Znouzectnost

19:30 Lipo

21:00 Blue Rocket Šanovská mušle

9:00 Dětský happening DDM

14:00 Big Band Zdeňka Tölga

15:30 Dalam Világ

17:00 Krušnohorská dechovka

18:30 Stará sešlost

20:00 Zdounečanka Neděle 26. května Scéna u Ptačích schodů

13:00 Už jsme doma

14:30 Yo Yo Band

16:00 Olga Lounová

17:30 UDG

19:15 Back to home – teplické rockové legendy na jednom pódiu Scéna za domem kultury

13:15 Filip Zandy & Purpur

14:45 Malina Brothers

16:15 Fr. Nedvěd & Tie Break

17:45 Metallica Revival

19:30 Wohnout Scéna na zámku

13:00 Prime Time Voice

15:00 Paul Batto & Ondřej Kříž

17:00 Hambaeros Plus

19:00 K. Steinerová & Her Swing Boys Scéna na náměstí Svobody

11:30 Melodica

13:00 A. Radimcová & Catchfly

14:30 New Black Jack

16:00 Starwalk

17:30 Wanastowi Vjecy Revival

19:00 Stará škola jinak Šanovská mušle

12:30 ZUŠ Teplice

14:00 Staropražští pardálové

15:30 Ledecká dudácká muzika

17:00 Stanleys Dixie Street Band

18:30 Martha a Tena

20:00 Profesor Beatles