Teplice elektrifikují MHD, koupí pozemky pro novou trolejbusovou trasu

„Naplňujeme to, co jsme si před několika lety dali za cíl a strategii. Chceme mít městskou hromadnou dopravu kompletně elektrifikovanou a zároveň přejít z dieselových autobusů na hybridní trolejbusy,“ vysvětlil primátor lázeňského města Hynek Hanza (ODS).

Ačkoliv město dál rozšiřuje počet hybridních vozů s bateriovým pohonem, je podle primátora potřeba zároveň rozšiřovat síť pro klasické trolejbusy a investovat i do dalších potřebných zařízení.

„Vše je součástí modernizace a optimalizace celé trakční sítě, dobudování určitých propojek a zároveň vystrojení měníren, které jsou potřeba k tomu, aby byla energie pro trolejbusy stálá a kvalitní. Aby mohly jezdit nejen bezpečně, ale aby se zároveň hybridní trolejbusy včas nabíjely,“ sdělil.

Teplice mají na projekt připravenou přibližně čtyřicetimilionovou dotaci z Evropské unie. „Vše je naplánováno tak, aby se to stihlo nejpozději do roku 2023. Do té doby bychom rádi všechno zrealizovali,“ nastínil další plány Hanza.

Rozpočet města Teplice pro letošní rok zároveň počítá s nákupem pěti kusů standardních trolejbusů s alternativním pohonem.

„Uzavření zakázky se dá předpokládat do konce června. Samotná dodávka vozidel pak ve třetím kvartálu roku 2020,“ sdělil již před časem Jakub Číže, odborný pracovník odboru dopravy teplického magistrátu.

V červenci 2018 město Teplice představilo pět nových parciálních trolejbusů Škoda 30Tr: