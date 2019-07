Plánované centrum pro bezdomovce v Teplicích má problém, nemůže najít domov

Novou sociální službu bude provozovat nezisková organizace Květina. Lidé bez domova by se v zařízení mohli například umýt a najíst. Terénní pracovníci by s nimi mohli také probrat jejich situaci a poradit jim, jak se vrátit do běžného života. Kromě toho si tu lidé budou moci vyzvednout i základní oblečení.

„Ta myšlenka se nám líbí. V Teplicích dosud nic podobného nefungovalo a vzhledem k tomu, že tu nově máme i protialkoholní záchytnou stanici, mělo by to logickou návaznost,“ řekl náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

„Spousta lidí bez domova má zájem vrátit se do normálního života i pracovního procesu a v denním centru by s nimi pracovníci probrali jejich životní situaci a pomohli by jim postavit se na vlastní nohy. Věřím, že to může fungovat,“ poznamenal.

Město je podle jeho slov ochotné organizaci Květina v začátcích provozu služby finančně podpořit. „Zatím jsme se bavili o částce, která by neměla být vyšší než sto tisíc korun,“ sdělil Štábl.

Město vhodné prostory k dispozici nemá

Jak uvedla ředitelka organizace Barbora Bočková, je Květina připravena zahájit potřebné administrativní kroky ve vztahu k Ústeckému kraji.

„Zejména zaregistrovat sociální službu a požádat o zařazení do základní sítě sociálních služeb v kraji. Máme předjednanou podporu této služby, ze strany krajského úřadu je vnímána její potřebnost. Nepředpokládáme tedy, že by nebyla zařazena do sítě sociálních služeb,“ vysvětlila Bočková.



Problém je však podle ní s výběrem vhodného místa, kde by organizace mohla službu provozovat.

„Město se za službu postavilo a je ochotno nám finančně pomoci, vhodné prostory k dispozici ale bohužel nemá. Jsme tedy odkázáni na soukromé pronajímatele a v tuto chvíli jsme stále neúspěšní. Snad se ale někdo najde,“ sdělila Bočková.