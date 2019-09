Bezdomovci v Teplicích získají hygienické zázemí, už se našly prostory

„Disponujeme nájemní smlouvou k objektu v Teplicích-Řetenicích. Abychom ale mohli zahájit provoz služby, je třeba dořešit veškeré legislativní a administrativní záležitosti,“ uvádí Barbora Bočková, ředitelka Květiny.

„Pokud vše dobře dopadne, v závěru letošního roku bychom v objektu učinili úpravy, a od 1. ledna 2020 by měla být služba spuštěna,“ dodává Bočková.

Organizace má už i souhlas Ústeckého kraje. „Kraj vznik této sociální služby podporuje. Již od začátku roku probíhala se zástupci města a poskytovatele v dané věci jednání,“ uvedla mluvčí hejtmanství Lucie Dosedělová.

„Organizace Květina již splnila veškeré podmínky a má již vydané rozhodnutí o registraci sociální služby s účinností od 1. ledna 2020,“ doplnila Dosedělová.

Pokud začne služba v Teplicích skutečně fungovat, lidé bez domova se budou moci v objektu například umýt, najíst a získají tu i základní oblečení. Terénní pracovníci by s nimi poté mohli probrat jejich situaci a poradit jim, jak se vrátit do běžného života.

Vznik denního centra dlouhodobě podporuje i město Teplice, které Květině již dříve přislíbilo finanční pomoc. Původně se mluvilo o částce do 100 tisíc korun, nakonec ale organizace nejspíše získá ještě větší obnos.

Město by mohlo na projekt dát až 160 tisíc korun

„Na posledním jednání rady města jsme organizaci schválili poskytnutí dotace 160 tisíc korun, ještě to ale musí projít zastupitelstvem. Je to sice více peněz, než bylo původně plánováno, ale je to dlouholetý projekt, který má smysl a rozhodně si zaslouží podporu města,“ poznamenal náměstek primátora Jiří Štábl (ANO).

Ten již dříve řekl, že denní centrum pro bezdomovce může mít logickou návaznost i na místní záchytnou protialkoholní stanici, která v Teplicích funguje od května. S tím souhlasí i zástupci kraje.

„Zřízením sociální služby nízkoprahového denního centra město Teplice splní jeden z cílů komunitního plánu, dalším důvodem je skutečnost otevření záchytné služby v rámci teplické nemocnice, která je součástí společnosti Krajská zdravotní, kde se dá předpokládat větší koncentrace lidí bez domova závislých na alkoholu,“ dodala Dosedělová.