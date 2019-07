Kvůli suchu nesmí lodě na Teplou Vltavu mezi Soumarským mostem a Pěknou

Informaci pro vodáky zveřejnila Správa národního parku Šumava na rezervačním portále pro registraci ke splouvání www.splouvanivltavy.npsumava.cz.

Přesná výška hladiny se měří vždy ráno v osm hodin. Na všech nástupních místech je potom informace o aktuálním režimu splouvání uvedena prostřednictvím piktogramů.

„Dnes je první letošní den, kdy se nemůže splouvat Teplá Vltava. Mrzí nás to, ale ukazuje to, že sucho je opravdu velké. Loni padl první zákaz až v srpnu. Letos to přišlo zhruba o 14 dní dříve,“ řekl mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Věří, že se vodáci na Teplou Vltavu ještě letos vrátí. „Ve výhledu jsou nějaké srážky, myslím, že se hladina opět zvedne,“ sdělil.

Denní limit lodí na Teplé Vltavě se mění v závislosti na výšce hladiny řeky. Pokud je stav vody na měřicí stanici Soumarský most 50 až 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Bez něj smějí vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetrů.

Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně maximálně 63 lodí. Pokud hladina vystoupá nad 61 centimetrů, denně na řeku může 180 plavidel. Když hladina klesne pod 50 centimetrů, splouvání je zakázáno.

Peníze za rezervace se budou vracet

Sezona na řece mezi Soumarským mostem a Pěknou pro turisty začíná vždy 1. května. Část řeky tam vede nejpřísněji chráněným územím parku, proto pro splouvání platí přísnější režim.

Loni Teplou Vltavu splulo 2 858 lodí. Zájemci se mohou dopředu registrovat přes rezervační systém.

„Vyhnou se tím situaci, kdy bez předchozí rezervace přijedou k Soumarskému mostu a zjistí, že ten den se už na řeku nedostanou,“ uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

Zájemci touto cestou zaplatí za loď 500 korun, na místě bez předchozí registrace je to stojí 600 korun.

„Všichni, co měli zaplacenou registraci na dnešní nebo další dny, kdy je vydán zákaz, dostanou své peníze zpět,“ dodal Dvořák.