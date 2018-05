Radní vyplatí tenisty, pardubické kurty vystřídá fotbalové hřiště

Pardubice se finančně vyrovnají s tenisovým klubem Pernštýn. Jeho kurty potřebuje pro projekt letního stadionu, bude na nich tréninkové hřiště pro fotbalisty. Vyrovnání 5,7 milionu korun schválilo zastupitelstvo.



„My vnímáme, že by se město mělo takto významnému tradičnímu klubu postavit čelem,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. Dodal, že v minulosti město například dotovalo TJ Sokol, proto pomůže i tenistům.

Tenisový klub by měl podle schváleného záměru dostat 2,3 milionu korun jako vyrovnání, že musí opustit dlouhodobě obývané prostory, které udržoval a investoval do nich. Pozemky jsou města a sportovci je mají pronajaté. Dalších 3,4 milionu korun by měl klub dostat jako dotaci na nový areál, který vznikne na Cihelně.

„Klub je tam desítky let, budoval celý areál s přispěním všech členů a donátorů. Výsledek mě uspokojil. Vyplývá z toho morální závazek města. Jsme rádi, že zastupitelé převahou svých hlasů ukázali, že mají zájem tuto situaci řešit,“ řekl prezident klubu Milan Chmelař.

Klub za nájem pozemků, kde je šest kurtů, platí 75 tisíc korun ročně. „Pozemky na Cihelně bude mít rovněž ve výpůjčce. Nové kurty se dají vybudovat za rok až rok a půl,“ odhadl Chmelař.

„Může se stát, že u letního stadionu ještě dvě sezony budeme. Máme kolem 160 členů, když už se několik let ví, že se musíme stěhovat, příliv členů je omezen. Do předloňska jsme hráli první ligu. Někteří hráči přestupují do větších klubů,“ dodal Chmelař.

Pardubice připravují několik let opravu letního stadionu z roku 1931. Sportoviště projektoval architekt Karel Řepa a Ferdinand Potůček. Letos chystají podklady pro územní rozhodnutí. Práce jsou rozdělené na dvě etapy.

V první fázi opraví stadion, čímž zvýší jeho kapacitu a bude mít parametry pro první fotbalovou ligu. Následovat bude vybudování dalšího zázemí pro sportovce, parkovací místa, osvětlení a úprava nábřeží Labe. Náklady město zatím odhaduje na zhruba půl miliardy korun.