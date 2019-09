Na autobusové dopravě se nic nemění, ujišťuje po rozhodnutí ÚOHS Červíček

Kdy jste rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obdrželi?

V pátek odpoledne.

Budete proti němu podávat rozklad. Počítáte s tím, že byste nemuseli uspět?

Přiznám se vám, že v tuto chvíli s tím nepočítám. Jsem přesvědčen, že v rámci rozkladu budeme úspěšní, protože stávají rozhodnutí ÚOHS považujeme za nepředvídatelné, věcně nesprávné a nesouhlasíme s ním. Jsme zvědaví, jak se v druhém stupni ÚOHS vypořádá s naší argumentací.

Kdyby ji ale smetl ze stolu, co by se stalo potom?

To je to, co by kdyby a podobně. V tuto chvíli si myslím, že ÚOHS rozhodoval věcně nesprávně, protože posuzuje věci, které jsou podle mě o strategii kraje. My jsme měli cenu dopravního výkonu a chtěli jsme vědět, kolik nás bude stát, pokud budeme přidávat kilometry. Jak může vůbec ÚOHS předvídat, že budeme do budoucna snižovat kilometry? My to vůbec nepřipouštíme a jdeme spíše cestou, že budeme navyšovat veřejnou dopravu. Argumentace ÚOHS je, že kdybychom to snížili, tak to bude výhodné/nevýhodné. A argumentačně se dokonce plete, protože vůbec neví, jak se tvoří cena dopravního výkonu. My s jeho rozhodnutím absolutně nesouhlasíme a předpokládáme, že budeme s rozkladem úspěšní. Pokud se mě ale ptáte, co bude následovat, tak máme dvě varianty. Pokud bychom byli v rozkladu neúspěšní, můžeme se s ÚOHS soudit, nebo budeme muset zvážit, jestli nevypíšeme soutěž novou.

Námitku proti výsledku tendru podala společnosti Arriva, která provozuje veřejnou dopravu například v Třinci. Tam jezdí i tento její elektrobus.

Byl by na ni časový prostor?

Všechno se to prodlouží, to neuvěřitelné úsilí lidí, čas, práce lidí, kteří na tom dělají přijde vniveč, protože někdo nepředvídatelně a nesprávně rozhoduje. Tak jako vždycky je na všechno prostor...

Takže rozhodnutí ÚOHS není informace pro obyvatele kraje, že by měla být veřejná autobusová doprava nějak narušena?

Ne, ne, ne. Rozhodnutí nemění nic na provozování veřejné autobusové dopravy v kraji. Veřejné doprava normálně funguje, máme uzavřené smlouvy, nicméně tato soutěž měla ambici uzavřít smlouvy na dalších deset let dopravcům, kteří podají nejlepší nabídku v rámci této soutěže. Chtěli jsme mít nějakou míru jistoty, mít tady desetileté smlouvy tak, jak předpokládá zákon a ne být v nějakém meziobdobí, kdy máme uzavřené smlouvy pomalu z jednoho roku na druhý.

Vy víte, kdo s námitkou u ÚOHS uspěl?

Byla to společnost Arriva. A je smutné, že ÚOHS ruší soutěže a dává šanci těm, kteří relevantně neuspěli se svojí nabídkou a jenom se tímto způsobem brání. To nepovažuji za správné. Nicméně uvidím, my budeme argumentovat a jsem zvědavý na výsledek rozkladu.

Do kdy rozklad musíte podat?

Do 15 dnů.

Už víte, kdy jej podáte?

S kolegy jsem to probíral a domluvili jsme se, že rozklad podáme co nejdříve. Ale jestli to bude pět nebo deset dnů nedokážu říci, protože je s jeho podáním spojená nějaká administrativa.