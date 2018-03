V tělovýchovném centru univerzity jsou haly, posilovna i lezecká stěna

Jan Štumbauer, vedoucí katedry tělovýchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, stojí uprostřed nově zrekonstruované haly pro míčové sporty v budějovické ulici Na Sádkách a říká:

„Nešly s tím dělat zázraky, protože je to původně ocelová skeletová stavba. Bohužel hrací plocha je velká tak, jak se stavěly hrací plochy v 70. a 80. letech - 36 krát 18 metrů.“

Zmodernizovaná univerzitní hala vysoká 7,9 metru splňuje parametry pro basketbal a volejbal, případně pro mládežnickou házenou a florbal.

„Co bych na ní nejvíc ocenil, je vrstvená lamelová podlaha, která je jednou z nejlepších, které se vůbec dají na trhu sehnat. A sítě okolo stěn nahradilo kvalitní pevné a pružné obložení,“ popisuje Štumbauer.

Na první pohled je ale vidět, že proti původnímu stavu není hala pro míčové sporty moc přívětivá pro diváky. Krátká dřevěná tribuna má jenom několik řad sedaček, počet míst zatím vysokoškolští učitelé ani nespočítali.

Místo sedaček je herna pro stolní tenis

„Dřív tu mohli diváci sedět až po strop, ale my jsme tribunu stále snižovali. Než abychom tu měli řady sedadel, tak jsme ten prostor využili pro hernu na stolní tenis, což je pro nás cennější. Je to hala pro akademický sport, je hlavně výuková. My nechceme konkurovat městské všesportovní hale,“ vysvětluje Štumbauer.

A vzápětí při okružní prohlídce ukazuje, co všechno se podařilo při rekonstrukci interiéru sportovního centra, které bylo otevřeno v roce 1980 a vybudované pomocí Akce Z, dostavět.

Velkou halu pro míčové sporty obklopují po stranách ještě tři menší sály - jeden má stálé tatami pro úpolové sporty, další je vybaven koly pro spinning a třetí pro badminton a trénink na velké lezecké stěně. Kromě toho je v přízemí ještě samostatná posilovna, malá tělocvična, prostorné šatny a sklad sportovního nářadí a vybavení.

V patře je pak herna stolního tenisu, zátěžová laboratoř, učebna regenerace, neboli masérna, a další velká učebna pro teoretické předměty. Kromě toho tu jsou učebny po tělocvikáře, takže katedra tělovýchovy a sportu pedagogické fakulty tu má kompletní zázemí.

Stavbaři stihli celou rekonstrukci Tělovýchovného a sportovního centra Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity provést za devět měsíců. Přitom když přestavba vloni na začátku dubna začala, nikdo nevěřil, že se vše stihne dokončit podle naplánovaného harmonogramu do Vánoc.

„Protože to bylo tenkrát dělané částečně v Akci Z, stavební detaily byly provedené dost neodborně a po odkrytí původních konstrukcí tu číhala spousta překvapení. Největším problémem byl azbest, který byl obsažený v příčkách, ve vzduchotechnice i ve stropech. A dokud se odborně neodstranil, tak se tu nedalo nic dělat,“ objasňuje architektka Klára Steinhauserová z projekční kanceláře PAK Brno.

Rekonstrukce vyšla na 45 milionů korun

Pedagogická fakulta zaplatila za celou rekonstrukci zhruba 45 milionů korun, z toho necelých čtyřicet milionů uhradila s pomocí dotace z ministerstva školství.

Byla to už druhá etapa modernizace tohoto sportovního areálu. Při té první před šesti lety se postarala fakulta o obnovu areálu zvenčí - za 20 milionů korun nechala na centru zateplit fasádu, vyměnit okna a střechu.

Nejvíc času tu budou trávit při výuce tělesné výchovy a sportu studenti univerzity a také sportovci Vysokoškolského sportovního klubu Slávia pedagogické fakulty, zázemí tu ale najdou i další sportovci.

Fakultě se podařilo znovuotevřít kvalitní halu právě v době, kdy se politici krajského města chystají nechat zbourat všesportovní halu a kluby nebudou mít kde hrát.

Mezi prvními se o místo v univerzitním sportovním centru hlásí volejbalisté extraligového Jihostroje České Budějovice. V momentě, kdy se zbourá sportovní hala, se volejbalisté zřejmě přesunou sem. Mohli by tu využívat i kanceláře a zázemí pro regeneraci - vše, co klub potřebuje.