Z televizního vysílače na Klínovci chytí diváci programy v lepší kvalitě

Nové možnosti vysílání dat kanálem DVB-T2 Použitím vyspělejších technologií nabízí až o 60 % větší přenosovou kapacitu . DVB-T2 spojuje to nejlepší z DVB-T, DVB-S2 a DVB-H.

Vejdou se do něj 4 kanály v plném HD rozlišení (8-11 Mbit/s), nebo kolem 12 kanálů v rozlišení standardním (cca 2,5 Mbit/s). Obraz je kódován v MPEG 4 AVC, zvuk v AAC.