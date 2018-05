Po technoparty u Liberce je v lesích spoušť, letos tam houby neporostou

Kdyby někdo nechodil do lesa na houby, ale na opovrhované „podpapíráky“, měl by kousek za Libercem žně. Pod smrky, modříny, buky i duby se bělají nebo hrají jinými barvami tisíce kusů toaletního papíru nebo vlhčených ubrousků.

Na území mezi Mníškem a Krásnou Studánkou je na přelomu dubna a května zanechalo sedm až deset tisíc návštěvníků technoparty. Po pět dní a po čtyři noci obléhali pětadvacet hlučných soundsystémů.

Do půdy vyteklo přes sto hektolitrů moči

V lesích v sousedství CzaroTekku po nich zůstaly výměšky v gigantickém množství. Do půdy vyteklo podle výpočtů MF DNES přes dvě stě hektolitrů moči - tedy více než dvě stě velkých pivních sudů. Kolem louky, kde se technoparty na přelomu dubna a května uskutečnila, se nachází několik tun exkrementů.

„Do lesů kolem louky, kde se strašná akce konala, chodí lidé od nás na houby. Mají to tam rádi,“ říká starosta Mníšku Roman Slezák.

Jeden z pořadatelů uvedl v rozhovoru pro MF DNES, že lidem na technoparty sloužilo asi sedm přenosných toalet. Louku pro nepovolený CzaroTekk pronajal liberecký podnikatel Alexandr Kendik. Jeho pozemek účastníci vzorně uklidili.

Okolní lesy, jež jim posloužily jako jedna obrovské veřejná toaleta, však vypadají ohavně. Znečištěné papíry doplněné plastovými kelímky nebo plechovkami pokrývají nejen okraje lesů. Nevídaný nepořádek sahá často až do hloubky dvě stě až tři sta metrů. Les páchne a kdo do něj vejde, stane se okamžitým terčem much a dalšího obtížného hmyzu.

Mykolog: Moč zničí podhoubí

„Žádné houby tam letos s velkou pravděpodobností neporostou. Moč v takové koncentraci zničí podhoubí. Ale kdo by chodil do tak zaneřáděného lesa?!“ říká známý liberecký mykolog Zdeněk Pelda.

Někdo tam však dnes přece jen musel. „Poslal jsem tam revírníka, aby všechno obhlédl a zadokumentoval,“ upozorňuje Jiří Carda, vedoucí Lesní správy Ještěd.

Porosty, kam technaři masově odbíhali na WC, patří Lesům České republiky. Na jednom místě pronikali do mlází dírami v oplocení. Na zemi ležely kůly i stržené pletivo.

„Považuji za nepřijatelné, aby úklid zůstal na nás. Technoparty se nás dotýkala, ale nikdo ji s námi neprojednal. Nepořádek v lese musejí uklidit pořadatelé,“ prohlásil Carda.

Starosta Slezák se nicméně od policie dozvěděl o smlouvě Alexandra Kendika o pronájmu pozemku pro CzaroTekk. „Pořadatele na ní zastupuje pouze klasický bílý kůň,“ konstatoval Slezák.

Kendik nebral MF DNES telefon a neodpověděl ani na SMS.

CzaroTekk 2018 se dostal do rozporu se Zákonem o lesích a pořadatelům hrozí pokuta. Policisté zaznamenali zhruba 250 stížností na ustavičný hluk. Lidem vadilo, že proti rušení nočního klidu policisté nezasáhli a nevypnuli nebo nezabavili soundsystémy.

„Kdybychom udělali zákrok proti sedmi tisícům lidí, kde byly i děti, a zabavovali soundsystémy, neobešlo by se to bez konfliktů,“ řekl krajský policejní ředitel Vladislav Husák. „Policie by zcela jistě vyhrála, ale za jakou cenu? Zásah by nebyl přiměřený,“ podotkl Husák (více v článku Nechceme nový CzechTek, řekl o technoparty šéf policie na Liberecku).

Nepovolená technoparty stála daňové poplatníky 850 tisíc korun, což byly náklady na policejní opatření. Policisté na místě nezaznamenali žádné trestné činy.

Louky u Liberce obsadily tisíce vyznavačů techna