VIDEO: Hluk z technoparty u Brněnské přehrady duněl do dálky i v noci

„Byla to katastrofa, nedalo se spát, ‚brněl‘ nám barák,“ popsal redakci iDNES.cz jeden z obyvatelů Chudčic ležících poblíž Brněnské přehrady. „Bylo to techno nejhrubšího ražení. Já sám jsem na technoparty před x lety chodil, znám to dobře a dá se říct, že to mám rád. Ale ne takhle v noci,“ řekl muž.

Podle něj se začalo typické „tucání“ ozývat v pátek kolem šesté hodiny odpoledne a trvalo až do rána. „Pátrali jsme, odkud se to line. Volal jsem policisty v Kuřimi, tam mi říkali, že jsou nešťastní a celou noc jen zvedají telefony. Volali prý i z Vranova, co se děje,“ zmínil obec vzdálenou přibližně patnáct kilometrů od Autocampu Obora na břehu Brněnské přehrady, odkud se hlasitá hudba rozléhala.

V sobotu odpoledne se techno rozjelo znovu a trvalo až do nedělního rána. „Mám známé v Moravských Knínicích, Kuřimi i Veverské Bítýšce a všichni z toho byli nešťastní. Policisté mi říkali, že tam jezdí pořád dokola, ale že se akce koná na soukromém pozemku, je ohlášená a nemohou s ní tedy nic dělat. Jedině měřit decibely,“ povzdechl si muž z Chudčic.

Autocamp Obora spadá pod brněnskou městskou část Bystrc. „My rozhodně v Bystrci takové akce nepovolujeme. Pořadatelé mají ohlašovací povinnost, ale to znamená, že jen ohlásí, co dělají, a nám zákon nedává možnost, jak tomu zabránit nebo to korigovat. Je to taková jednosměrka. Ten zákon je podle mě špatný,“ uvedl bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.

Ten podle svých slov žádal o zákrok státní i městskou policii. „Ale obě složky mi řekly, že k tomu nemají pravomoc,“ podotkl Kratochvíl.

„Policejní hlídka do místa konání akce několikrát vyjížděla. Tam už byly hlídky Městské policie Brno, které věc už řešily v rámci svých kompetencí. Na místě nedocházelo k páchání trestné činnosti, součinnost městská policie nevyžadovala. V souvislosti s akcí jsme zadrželi dva řidiče, kteří jeli pod vlivem drog,“ uvedl brněnský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Brněnští strážníci zaznamenali zhruba dvě desítky stížností, většinu z okolních obcí. Mimo město však zdejší strážníci vyjíždět nesmějí, takže se zaměřili přímo na dějiště technoparty.

„Hudební produkci nahráli na svá záznamová zařízení jako důkaz pro správní řízení a spojili se i s pořadateli, které vyzvali, aby hudbu vypnuli,“ informoval mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Akci Pálení beden organizovala společnost Vosa sound system, jako pořadatel byl uveden Roman Hlouček. „Akce byla nahlášená a konala se na soukromém pozemku, který byl řádně pronajatý. V pátek jsme o rušení nočního klidu neměli žádné zprávy, policie přišla až ráno na základě nějakých stížností, abychom to ztišili. Pak volali z městské policie, jaká opatření proti hluku chceme přijmout,“ popsal Hlouček.

Pořadatelé podle něj snížili zvuk přibližně o třetinu a uzavřeli šapitó, v němž se nacházelo hlučnější ze dvou pódií.

„V sobotu v noci znovu přijela policie, že stížnosti pokračují, tak jsme to proti pátku stáhli na polovinu a čekali jsme, jestli policie přijede znovu. Když do tří hodin nepřijela, nechali jsme to jet do rána,“ řekl Hlouček, podle nějž se na akci za dva dny vystřídalo přibližně 300 návštěvníků.

Rád bych to zablokoval, ale nemám pravomoc, řekl starosta

Strážníci zaznamenali podezření na tři přestupky, které předali do správního řízení. „Konkrétně se jedná o rušení nočního klidu, rušení klidu a ticha v lese a porušení vyhlášky tím, že venkovní hudební produkce nebyla o půlnoci ukončena,“ vyjmenoval Ghanem.

Mnoho obyvatel by si však představovalo razantnější řešení. „Domnívám se, že pokud jde o rušení nočního klidu, měla by se akce ukončit, i když se odehrává na soukromém pozemku. Na druhou stranu chápu eventuální obavy policie, protože deset let zpátky skončil zákrok na CzechTeku pádem Paroubkovy vlády. Nedivím se, že policie má strach zasáhnout, aby nebyla popotahovaná,“ řekl bystrcký starosta Kratochvíl.

„Já osobně stížnosti obyvatel chápu, ale nemám zákonný nástroj, jak tomu zamezit. Starosta nemůže přijít na cizí pozemek a vytáhnout ze zásuvky elektřinu. Rád bych to nějak zablokoval, ale tu pravomoc nemám,“ dodal Kratochvíl.

V Oboře se technoparty nekonala poprvé a panují obavy, že se bude brzy opakovat.

„My jsme to zkusili v dobré víře, že jsme dál od města. Zjišťovali jsme, že tam byly podobné akce a velké problémy s rušením nočního klidu nebyly, tak jsme věřili, že to nikoho nenaštve. Bohužel naštvalo a mám to vyhodnoceno tak, že tahle lokalita je k pořádání takové akce nevhodná. Já už se pod něco podobného nepodepíšu,“ prohlásil pořadatel Hlouček.